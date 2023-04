A- A+

Energia Solar Nexen inaugura primeiro Centro de Distribuição de Energia Solar no Nordeste Empresa de Santa Catarina é especializada em energia solar. A inauguração será no dia 14 de abril, no Novo CD, em Ipojuca

O primeiro Centro de Distribuição no Nordeste da Nexen, empresa de Santa Catarina especializada em energia solar, será inaugurado na próxima sexta-feira (14), às 15h, no Novo CD, em Ipojuca. Com investimento de cerca de R$30 milhões, a empresa está focada na estrutura logística, estoque e pessoas para o desenvolvimento da operação. Além disso, serão gerados cerca de 130 empregos inicialmente, sendo 30 diretos, e mais de 100 empregos indiretos em toda a região.

Em 2022, o Brasil chegou a produzir 24GW de potência operacional solar, assumindo a oitava colocação no ranking internacional de países com maior potência instalada acumulada da fonte solar fotovoltaica, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). Além disso, no ano passado foram mais de R$35, 7 bilhões em investimentos, um crescimento de 64% em comparação a 2021.

O ano de 2023 também já trouxe bastante expectativa para a área, já que o Brasil registrou nos primeiros meses do ano a maior produção de energia limpa dos últimos 12 anos, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrica (ONS). As fontes renovéveis – hidráulica, eólica, biomassa e solar – foram o grande destaque, já que foram utilizadas para gerar mais de 90% da energia do país. De acordo com o ONS, até dezembro de 2017 a energia solar gerada a partir de usinas de geração centralizada irá duplicar de tamanho.

O mercado também projetou uma grande economia para o consumidor, já que a energia solar ultrapassou a eólica na lista de maior matriz elétrica brasileira, atrás somente da fonte hídrica, que atualmente produz 109,7GW. A energia solar permite que o consumidor economize cerca de 95% em suas contas de luz. Outra vantagem é que ela é uma fonte de energia limpa e renovável, ou seja, não emite poluentes e não contribui para o aquecimento global.





Serviço:

Endereço: Rodovia PE-060, s/n, Km12

Distrito Industrial de Ipojuca.

GLP Condomínio Logístico

