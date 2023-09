NFS-e: site para emissão de nota fiscal apresenta problemas no primeiro dia de funcionamento

A- A+

No primeiro dia de uso obrigatório para todos os microempreendedores individuais (MEIs), a plataforma online do governo para a emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) está apresentando problemas de funcionamento desde às 8 horas.

No site de monitoramento Downdetector, o pico de reclamações aconteceu às 12 horas, com 105 registros, mas o número de queixas se manteve alto durante boa parte do dia. Só começou a cair pouco antes das 15 horas, com 64 registros.

A partir desta sexta-feira, 1º de setembro, todos os MEIs do país que são prestadores de serviços para pessoas jurídicas devem emitir suas notas apenas por meio do NFS-e.

A NFS-e começou a funcionar em janeiro deste ano. O prazo de migração acabou em 31 de agosto. Para o governo, ter um modelo único para notas fiscais contribui para reduzir a burocracia, beneficiando a administração federal e os próprios contribuintes.

