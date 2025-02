Nike e Skims, de Kim Kardashian, unem-se para lançar nova marca de roupas e calçados fitness

A- A+

A Nike e a marca de lingerie Skims, de Kim Kardashian, estão se unindo para lançar uma nova marca fitness voltada para mulheres.



Em um comunicado, as duas empresas anunciaram que estão trabalhando juntas em uma “extensa linha” de roupas, calçados e acessórios fitness sob a marca NikeSkims.

Segundo as empresas, a parceria tem uma visão de longo prazo para criar roupas esportivas ajustadas ao corpo e voltadas para o público feminino.

— Essa parceria é a concretização dessa visão compartilhada, oferecendo produtos meticulosamente projetados para modelar e proporcionar desempenho para todos os tipos de corpo— disse Kim Kardashian, cofundadora da Skims.

A primeira coleção da NikeSkims será lançada entre os meses de março e junho, período de primavera no Hemisfério Norte, segundo Kardashian. Os executivos planejam expandir a marca globalmente em 2026.

A Nike tem reforçado seu foco em mulheres atletas como parte de um esforço de reestruturação sob o comando do novo CEO, Elliott Hill.

No início deste mês, a empresa veiculou um anúncio no Super Bowl pela primeira vez em décadas, destacando estrelas do esporte feminino, como a jogadora da WNBA Caitlin Clark, a velocista Sha’Carri Richardson e a ginasta Jordan Chiles.

Após o anúncio, as ações da Nike subiram até 2,2% no pregão pré-mercado desta terça-feira em Nova York. No acumulado do ano, o papel registra uma queda de 3,5% até o fechamento de sexta-feira.

Veja também