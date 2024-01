Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena, e prêmio vai a R$ 65 milhões; veja números sorteados

A- A+

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.680 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (25), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 65 milhões no próximo sorteio que será realizado no próximo sábado (27).

Veja os números sorteados: 03 - 11 - 42 - 45 - 46 - 57.

70 apostas acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$ 49.683,45. Cerca de 4.756 apostas acertaram 4 números e vão levar: R$ 1.044,64.

Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 5,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

