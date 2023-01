Ninguém acerta dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 115 milhões; confira os números

A- A+

A Caixa Econômica Federal realizou na noite deste sábado (28) o concurso 2.559 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 73.181.529, 52. Os números sorteados foram: 12 - 32 - 35 - 20 - 09 e 30. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio ficou acumulado para o próximo sorteio, que será realizado na quarta.

Já a Quina teve 163 apostas ganhadoras; cada uma vai levar mais de R$ 40 mil. E a Quadra terminou com 10.641 apostas ganhadoras, com prêmios de R$ 886,37.



O próximo sorteio da Mega-Sena será na próxima quarta. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite mínimo custa R$ 4,50.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

