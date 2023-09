Aposta em Pernambuco é uma das 17 que acertaram a quina da Mega-Sena e ganha mais de R$ 80 mil

A- A+

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta terça-feira (12), o concurso 2.631 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 2.506.626,57 milhões.



Os números sorteados foram: 14, 26, 36, 39, 50 e 53.



Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio ficou acumulado em R$ 6 milhões para o próximo sorteio, que ocorre já nesta quinta (14).



Dezessete apostas que acertaram a quina levarão para casa R$ 80.043,54. Entre essas, está uma aposta feita em Pernambuco. O jogo foi realizado na Loteria Recife, no bairro de Areias, na Zona Oeste da capital pernambucana.



Já as 1.333 apostas que fizeram a quadra ficarão, cada uma, com R$ R$ 1.458,30.



As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.

