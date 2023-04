A- A+

arcabouço fiscal "Ninguém pune Banco Central por descumprir meta", diz Haddad ao comparar com arcabouço fiscal Novo conjunto de regras para as contas públicas pode passar por alterações no Congresso

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (24) que é contrário ao estabelecimento de punição em caso de descumprimento dos parâmetros na nova âncora fiscal - que será votada no Congresso e pode passar por alterações.

Ninguém pune o Banco Central por descumprir a meta. O que eu acredito é você ter regras que tornem a gestão fiscal mais rígida. Não conheço nenhum país que criminalize. Do que ainda você fazer uma regra dura, como o teto de gastos, e depois ficar aprovando emendas constitucionais e furando o teto. Melhor ter uma regra sustentável, diz Haddad, citando, por outro lado, que o Congresso tem autonomia para a decisão de possíveis mudanças.

Com atenção ao resultado das contas públicas para os próximos anos, Haddad esteve durante a manhã com o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves. O magistrado é relator do processo que discute a exclusão dos benefícios do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

No Ministério da Fazenda, a expectativa é de uma decisão favorável ao governo.

