PREJUÍZO LÍQUIDO Nissan espera prejuízo de cerca de US$ 5 bilhões com custo de reestruturação e ajuste contábil A montadora japonesa está no meio de esforços de recuperação, voltados, parcialmente, para lidar com as vendas fracas

A Nissan Motor espera um prejuízo líquido de aproximadamente US$ 5 bilhões para o ano fiscal encerrado em março devido a reduções de valores de ativos e despesas de reestruturação, o que contribui para a queda nas vendas.

A montadora japonesa está no meio de esforços de recuperação, voltados, parcialmente, para lidar com as vendas fracas, especialmente na China.

Em novembro, a Nissan revelou um plano de reestruturação que incluía o corte de 9.000 empregos e a redução em um quinto da sua capacidade de produção global.

"Apesar desses desafios, temos recursos financeiros significativos, um forte pipeline de produtos e a determinação de recuperar a Nissan no próximo período", disse o presidente executivo, Ivan Espinosa.

A empresa disse na quinta-feira, 24, que estimou um prejuízo líquido entre 700 bilhões de ienes, equivalente a US$ 4,88 bilhões, e 750 bilhões de ienes para o ano fiscal encerrado em março, em comparação com sua estimativa anterior de um prejuízo líquido de 80 bilhões de ienes.

A montadora afirmou que uma revisão dos ativos de produção na América do Norte, América Latina, Europa e Japão levou a perdas superiores a 500 bilhões de ienes. Os custos de reestruturação devem ultrapassar 60 bilhões de ienes, disse. A companhia decidiu não pagar nenhum dividendo referente ao ano encerrado em março.

A Nissan disse que sua posição de caixa permaneceu sólida, com o caixa líquido calculado em cerca de 1,5 trilhão de ienes em seus negócios automotivos no final de março.

A montadora disse na quinta-feira que as vendas globais caíram 4,3%, para cerca de 3,3 milhões de unidades no ano encerrado em março, impactadas por quedas na China, Japão e Europa.

Espinosa substituiu Makoto Uchida no comando da empresa no início deste mês, poucas semanas depois de a Nissan descartar uma proposta de fusão com a rival Honda Motor.

