negócios Nissan visita a Folha de Pernambuco e apresenta estratégia com novo SUV Kait Marca destaca investimento de R$ 2,8 bilhões no Brasil e potencial do Nordeste

A equipe de comunicação da Nissan Brasil esteve na redação da Folha de Pernambuco, no Recife, na manhã desta quarta-feira (10), para falar sobre ação do novo SUV da marca, o Kait, com a imprensa especializada local, e também discutir os próximos passos no país.

Participaram do encontro Rogério Louro, diretor de Comunicação Corporativa da Nissan Brasil, e Alexandre Carvalho, coordenador de Comunicação. Além do O diretor Operacional da Folha, José Américo Lopes Góis, a editora-chefe da redação, Leusa Santos, a gerente de mercado, Tânia Campos, e Ivone Palácio, gerente administrativa.

A visita integra uma agenda da montadora na região que inclui também um evento com jornalistas para testes e apresentação do novo modelo.

Durante a conversa, os executivos destacaram a estratégia da empresa no Brasil, o papel do modelo Kait no portfólio e a importância do mercado nordestino para o crescimento da marca.

Kait inaugura nova fase de SUVs

Novo Nissan Kait marca a nova fase de SUVs da Nissan no mercado brasileiro. | Foto: Nissan/Divulgação



O novo Kait faz parte de um novo ciclo de produtos da Nissan no país. O SUV é produzido na fábrica da montadora em Resende, no Rio de Janeiro, e começou recentemente a ser apresentado ao mercado brasileiro.

Segundo Rogério Louro, a estratégia da empresa é levar o modelo para diferentes cidades do país, permitindo que jornalistas especializados tenham contato direto com o veículo por alguns dias de testes.

“Decidimos levar o carro para cidades importantes do Brasil para que a imprensa especializada possa conhecer melhor o produto”, afirmou.

O Kait é o segundo SUV anunciado dentro do plano de investimento de R$ 2,8 bilhões da Nissan no Brasil. O primeiro foi a nova geração do Nissan Kicks.

Investimento de longo prazo

De acordo com o executivo, projetos automotivos exigem planejamento estratégico de longo prazo. O desenvolvimento e a produção de um veículo envolvem investimentos elevados, que levam anos para serem amortizados.

“Um carro tem um custo muito alto de desenvolvimento e produção. É um investimento pensado para muitos anos, por isso as decisões precisam considerar diferentes cenários de mercado”, explicou.

Nordeste ganha protagonismo

Durante o encontro na redação, Louro também ressaltou que o Nordeste é uma região estratégica para a Nissan. Além da grande população, o mercado local apresenta crescimento nas vendas de veículos e abertura para novas tecnologias.

Cidades como Salvador e Fortaleza estão entre os principais mercados da montadora na região.

“O Nordeste tem enorme potencial de crescimento. É uma região grande, com mercado em expansão e consumidores abertos a novidades”, destacou.

Alexandre Carvalho, coordenador de Comunicação da Nissan no Brasil, e Rogério Louro, diretor de Comunicação Corporativa da marca, durante visita à Folha de Pernambuco, no Recife. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

X-Trail e-POWER chega em 2026

Durante a conversa com jornalistas, a Nissan também reforçou que pretende iniciar no Brasil, até o fim de 2026, a venda do Nissan X-Trail equipado com a tecnologia e-POWER.

Nesse sistema híbrido, o carro é sempre movido por motor elétrico, enquanto o motor a combustão funciona apenas como gerador de energia para recarregar a bateria. Assim, o motorista mantém a sensação de condução de um carro elétrico, mas sem depender de recargas externas.

“Você abastece normalmente em um posto de combustível, mas a tração é totalmente elétrica”, explicou Louro.

Pesquisa com participação brasileira

A Nissan também destacou projetos de pesquisa com participação da engenharia brasileira, incluindo estudos sobre geração de hidrogênio a partir do etanol.

A tecnologia utiliza um sistema capaz de extrair hidrogênio do combustível dentro do próprio veículo para alimentar uma célula de combustível que gera eletricidade. O projeto já teve protótipos apresentados e vem sendo desenvolvido em parceria com instituições como a Universidade de São Paulo.

Segundo a montadora, a tecnologia ainda enfrenta desafios para aplicação em veículos, principalmente pela necessidade de miniaturização dos equipamentos, mas já está sendo testada em sistemas estacionários de geração de energia no Japão.

Portfólio mais enxuto

Durante o encontro na Folha de Pernambuco, a Nissan também destacou que prefere trabalhar com um portfólio mais enxuto de veículos, priorizando qualidade de produto e estrutura de pós-venda.

“Preferimos ter menos carros e fazer bem feito. Quando você traz muitos modelos ao mesmo tempo, fica difícil dar atenção a todos e manter um pós-venda adequado”, concluiu Louro.

