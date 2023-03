A- A+

Oportunidade NitroVip traz o conhecimento do mundo dos negócios de Harvard para Recife Professores da famosa universidade dos EUA vão comandar dois dias de imersão sobre técnicas de sucesso no empreendedorismo

Chega a Recife, nos dias 19 e 20 de maio, a NitroVip, uma imersão no mundo dos negócios que traz para a capital pernambucana professores da Universidade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos. O evento, que acontecerá no Mar Hotel, no Bairro de Boa Viagem, é indicado para líderes, gestores, empresários e empreendedores que querem aprimorar suas técnicas na área de negócios. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site www.nitrovip.com.

Nos dois dias de imersão, os participantes vão respirar a atmosfera do empreendedorismo e negócios, absorvendo conhecimentos e técnicas para lideranças de equipe, inteligência emocional para tomadas de decisões importantes, atingindo o sucesso de forma mais rápida e consolidada. Ao final da imersão, os participantes receberão um certificado internacional, emitido pela empresa Americana Vestra Education e a LR Treinamentos e Consultorias LTDA, responsáveis pela realização do NitroVip no Recife.

No comando das atividades, dois brilhantes profissionais da universidade norte-americana. Michael McCarthy faz parte do corpo docente de Harvad há 12 anos e é o fundador da Boston Executive Training, uma empresa de consultoria com sede em Boston e autor dos livros “Como Vender - Mesmo se você não quiser”, além de “Superando o medo de falar em público”. Ele estará ao lado da brasileira Milena Rubel, que reside nos Estados Unidos há 20 anos. Rubel é fundadora da Vestra Education, uma empresa americana da área da educação, que oferece programas de intercâmbios abordando temas como liderança, gestão, empreendedorismo e inovação, e é professora de Empreendedorismo e Inovação de Harvard.

Michael McCarthy lembra que todos os assuntos a serem abordados durante a imersão são utilizados em Harvard. "As pessoas vão aprender sobre liderança, vendas, negociação e, o que é mais importante, vão fazer com que todos trabalhem juntos. Outro ponto é saber utilizar a inteligência emocional para momentos em que é preciso tomar decisões importantes", destaca McCarthy.

A professora Milena Rubel destaca que os assuntos a serem abordados são atualizados e vão trazer benefícios importantes para os empresários interessados em inovação. "Todo conteúdo que vamos passar na imersão utilizamos em Harvard. Serão dois dias num ambiente internacional, que vão resultar em excelência e alta performance na gestão dos participantes e nos seus negócios", disse.



Serviço

Imersão NitroVIP

Datas: 19 e 20 de maio de 2023

Horários: Das 8h às 18h

Local: Mar Hotel - Rua Barão de Souza Leão, 451, Boa Viagem

