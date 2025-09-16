Ter, 16 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça16/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
OCUPAÇÃO

Nível da ocupação se mantém no maior valor da série, aos 58,8%, aponta IBGE

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua)

Reportar Erro
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). - Foto: Divulgação/IBGE

O nível da ocupação - porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar - saiu de em 58,2% no trimestre até abril para 58,8% no trimestre até julho, mantendo-se assim no maior patamar da série histórica iniciada em 2012.

No trimestre móvel terminado em junho de 2025, o nível da ocupação também estava em 58,8%.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Leia também

• Duas das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre até julho, diz IBGE

• Taxa de desemprego no trimestre até julho fica em 5,6%, revela IBGE

• Banco Mundial nomeia ex-chefe do IBGE como vice-presidente para América Latina e Caribe

Reportar Erro

Veja também

Newsletter