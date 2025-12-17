Qua, 17 de Dezembro

ECONOMIA

No 3º dia de paralisação, greve na Petrobras chega a 28 plataformas

Empresa afirma que não há impacto na produção

No 3º dia de paralisação, greve na Petrobras chega a 28 plataformas - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A greve de petroleiros da Petrobras chegou ao terceiro dia nesta quarta-feira (17). De acordo com a Federação Única dos Petroleiros (FUP), que representa a categoria, o movimento grevista tem 100% de adesão do sistema Petrobras nas 28 plataformas da Bacia de Campos, na costa do Rio de Janeiro.

Nessas plataformas, além de funcionários da Petrobras, há grande participação de mão de obra de empresas terceirizadas, de acordo com a federação.

A FUP informou que petroleiros da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, aderiram à greve, elevando para nove o número de refinarias com adesão. Na terça-feira (16), eram 24 plataformas e nove refinarias.

O cenário monitorado pela FUP aponta adesão em:

A greve iniciada na segunda-feira (15) tem as seguintes reivindicações:

Contingência da Petrobras
Por meio de nota enviada à Agência Brasil, a Petrobras informou que equipes de contingência estão preparadas e mobilizadas para atuar na manutenção das operações, sem prejuízos na produção e no abastecimento ao mercado.

“Até o momento, não houve impacto na produção, e o abastecimento ao mercado segue garantido, sem alterações”, afirma o comunicado.

A companhia acrescenta que respeita o direito de manifestação dos empregados e se mantém aberta ao diálogo com as entidades sindicais.

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão regulador do setor, a Petrobras, sozinha ou em consórcio com outras empresas, é responsável por cerca de 90% do total de petróleo e gás natural produzidos no país.

