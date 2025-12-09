A- A+

Pesquisa No Brasil, 10% mais ricos detêm 70% da riqueza nacional, aponta estudo Distância entre topo e a metade mais pobre cresceu em dez anos. Enquanto 106 milhões de brasileiros dividem 2,4% do patrimônio nacional, 1% mais rico detém 37%

A concentração de renda e patrimônio no Brasil, historicamente uma das maiores do mundo, aumentou nos últimos dez anos. Novos dados apontam que os 10% mais ricos, que representam 21,2 milhões de pessoas, ficam com 59% de toda a renda do país e 70% de toda a riqueza.

Na outra ponta, a metade mais pobre da população, cerca de 106 milhões de pessoas, divide apenas 9,3% da renda e tem acesso a 2,4% do patrimônio acumulado no país.

As informações fazem parte da terceira edição do “Relatório Mundial sobre a Desigualdade 2026”, elaborado por pesquisadores da rede World Inequality Lab, liderado pelo economista francês Thomas Piketty.

Segundo a pesquisa, a diferença de renda entre os 10% mais ricos e os 50% mais pobres da população subiu de 53,7% em 2014 para 63,5% em 2024.

Os números sobre os que ocupam o topo da pirâmide deixam evidente a concentração. O 1% mais rico do país - cerca de 2,1 milhões de pessoas - concentra, sozinho, 37% de todo o patrimônio nacional, uma fatia que inclui imóveis, empresas, aplicações financeiras e outros ativos. Em termos de renda, esse mesmo grupo fica com quase 27% de tudo o que se ganha no país.

Os dados também ajudam a dimensionar por que a desigualdade brasileira persiste mesmo em períodos de crescimento econômico ou de maior geração de emprego. A renda do trabalho não compensa a enorme distância na posse de ativos e no acesso ao capital, que costumam ser sinais de bem-estar e mobilidade ao longo da vida.

Outro indicador analisado pelo estudo é a participação das mulheres no mercado de trabalho. Em uma década, praticamente não houve avanço. A taxa de participação delas passou de 37,3% em 2014 para 37,4% em 2024, ou seja, ficou estacionada.

