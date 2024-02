A- A+

G20 No Brasil, Yellen deve exaltar força da economia global e se reunir com Haddad Secretária do Tesouro dos EUA participa de encontro de ministros de Finanças do G20 na semana que vem

Em sua passagem pelo Brasil para o encontro de ministros de Finanças do G20, na semana que vem, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, deve ressaltar que, apesar dos riscos presentes, a economia do mundo e dos Estados Unidos têm superado expectativas de crescimento, ao mesmo tempo em que consegue controlar a inflação.

Segundo um representante sênior do Tesouro americano, Yellen também buscará estreitar laços com o Brasil e outros países emergentes, abordando assuntos como o fortalecimento dos bancos multilaterais de desenvolvimento, a expansão das cotas do Fundo Monetário Internacional (FMI), o endividamento de países em desenvolvimento e a guerra tributária entre países.

Ela também pretende abordar temas como fortalecimento da cadeia de suprimentos, friendshoring e mudanças climáticas.

Além da agenda no âmbito do G20, Yellen também deve ter reuniões bilaterais com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o ministro das Finanças da Arábia Saudita.

A ex-presidente do Federal Reserve (o Banco Central americano) também está escalada para participar, junto com Haddad, de um evento organizado pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil.

Do Brasil, Yellen viaja ao Chile. Lá, ela discute a integração econômica, incluindo a Parceria das Américas para a Prosperidade Econômica - uma iniciativa de cooperação econômica capitaneada por Washington com países com os quais os EUA têm algum tipo de acordo comercial em vigor ou em negociação - e também o desenvolvimento indústria de lítio do país. O Chile detém uma das maiores reservas do mineral usado para baterias do mundo.

