No IPCA, 8 dos 9 grupos tiveram altas de preços em 2025

O único grupo com recuo foi Artigos de Residência

Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Oito dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram altas de preços em 2025, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve aumentos em Alimentação e Bebidas, alta de 2,95% e impacto de 0,64 ponto porcentual; Comunicação, alta de 0,77% e impacto de 0,03 ponto porcentual; Saúde e Cuidados Pessoais, 5,59% e impacto de 0,75 ponto porcentual; Vestuário, 4,99% e contribuição de 0,23 ponto porcentual; Despesas Pessoais, 5,87% e impacto de 0,60 ponto porcentual; Educação, 6,22% e impacto de 0,37 ponto porcentual; Habitação, 6,79% e impacto de 1,02 ponto porcentual; e Transportes, 3,07% e impacto de 0,63 ponto porcentual.

O único grupo com recuo foi Artigos de Residência, -0,28%, impacto de -0,01 ponto porcentual.

