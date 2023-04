No Nordeste, Cimed escolhe o Recife para realizar evento sobre liderança e vendas

A- A+

Neste final de semana, a equipe do Cimed, uma das maiores farmacêuticas brasileiras em volume de vendas, desembarcou no Recife para estrear a segunda edição do evento Meu Sangue Amarelo, um road show com foco em lideranças, vendas e digitalização. O evento itinerante está sendo liderado pelo CEO e presidente da Cimed, João Adibe Marques, e segue até este domingo (15).

O encontro faz uma referência ao livro de mesmo nome que conta um pouco da trajetória do empresário. João, como é chamado pela equipe, diz que antes de ser presidente e CEO, é “vendedor”. Conhecido também como influenciador digital, com mais de 2,5 milhões de seguidores, ele concedeu entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco.

Neste sábado (15), João Adibe, que presidente uma empresa que teve R$ 1,9 bilhão de receita líquida no ano passado, andou em feiras, visitou farmácias, abraçou clientes e vendedores. O evento itinerante do Cimed, que já esteve em São Paulo e segue para Curitiba e Brasília, foi direcionado para os vendedores do Cimed, sem divulgação pública do local. A companhia é líder de mercado em Pernambuco, movimentando em média R$ 18 milhões - tendo cerca de 4 mil farmácias no Estado. A empresa presidida por ele é 100% nacional. Veja entrevista abaixo.

Vinda ao Recife

O Recife me acolheu muito bem no final do ano passado, num evento em que tivemos onde a gente discutiu o ambiente de empreendedorismo e micro empresas familiares. Eu decidi retribuir a Pernambuco e a cidade do Recife com o MSA 2, um evento inspiracional de empreendedorismo ligado ao vendedor do futuro, junto com toda minha força de vendas que está aqui hoje e amanhã.

O Cimed é a terceira empresa farmacêutica do País hoje, diz João Adibe. Foto| Arthur Souza/Folha de Pernambuco

O aprendizado

O Cimed é a terceira empresa farmacêutica do País hoje, a gente tem um marketing gigantesco aqui em Pernambuco, a gente já faz parte desse estado há mais de 20 anos e a grande pegada, nesse evento, é falar no vendedor do futuro, que não é mais sell in (comercialização entre o fabricante e os canais de distribuição), mas de sell out (processo de comercialização direta ao cliente final).

A troca com o consumidor

O grande atrativo que o Cimed tem hoje, é uma mudança de proposta. O brasileiro consome mais medicamento curativo. Qual é a nossa grande proposta? É o brasileiro parar de ser tão curativo e ser mais preventivo. Prevenção faz parte do nosso negócio. É essa a proposta que o Cimed quer direcionar à população brasileira.

O preço diferenciado

NO Cimed, o medicamento não tem classe social. O medicamento mais vendido no Brasil chama-se cimegripe, um antigripal número 1 do Brasil. O Cimed tem uma proposta de preço imbatível. Duvido que alguém vai conseguir uma proposta mais barata do que o Cimed, nossos produtos chegam a ser mais econômicos de 100% até 200%. Cito como remédios mais populares o Cimegripe e toda a família de genéricos… A vitamina Lavitan, o Nevralgex, o sabonete íntimo número 1 chamado Dermafem. Temos uma linha de 400 produtos para todos os bolsos.

O vendedor

É um prazer estar aqui no Recife com vocês. Recife, em Pernambuco, me recebeu muito bem aqui no final do ano. Você disse que eu sou o CEO, o presidente do Cimed, mas eu sou um vendedor. O Cimed é uma indústria que já tem 45 anos. É uma indústria que temos orgulho de falar que é 100% brasileira. Acreditamos muito no nosso País e o nosso segredo é o nosso propósito: proporcionar saúde e qualidade de vida para a população brasileira. A primeira fórmula do sucesso do empreendedor é entender qual o propósito da sua empresa. Dentro disso, a gente escolheu o Brasil que quer trabalhar. Ou trabalhamos para o Brasil de 200 milhões de brasileiros ou para o Brasil de 5 milhões de brasileiros. Nós, do Cimed, escolhemos trabalhar num Brasil de 200 milhões. O que significa isso? É poder dar acesso à saúde brasileira, acessibilidade é o nosso propósito. Começa aí a nossa trajetória de sucesso. Ai você me pergunta: ‘João, me fala mais?’ A Cimed é uma indústria de vendas, que tem uma indústria farmacêutica. Entendeu a grande virada. A partir do momento que você tem essa pegada, uma equipe de vendas com alta performance, tudo começa a se transformar, mas volta lá atrás. O propósito da Cimed é a prevenção, prevenir antes de remediar.

Genéricos

Podemos melhorar a prevenção. Primeiro, tenho que educar você sobre o que é a prevenção. Quando você me pergunta sobre o genérico, digo que somente 35% do mercado brasileiro consome genérico. Sabe quanto é nos Estados Unidos? 90%. Olha a oportunidade que a indústria farmacêutica nacional tem ainda de mostrar à população brasileira o que é o medicamento genérico.

Como tudo começou

Eu comecei a trabalhar com 15 anos, minha família faz parte de uma das principais famílias do Brasil no ramo farmacêutico brasileiro, um canal, por incrível que pareça, que não é centenário ainda, onde a gente se orgulha de falar que o Cimed já está na quarta geração: meu avô, meu pai, eu e meu filho. Quer dizer: empresas familiares que deram certo. Muita gente fala para mim: ‘João, vem cá, como conseguiu perpetuar uma empresa familiar? A gente tem uma fórmula. A fórmula é o propósito do nosso negócio. Quando a gente vê a população brasileira, tem muita oportunidade, principalmente quando a gente fala de saúde.

Mudança pós-pandemia

Antes de 2019, era tradicional fazer uma convenção de vendas no início do ano e outra no segundo semestre. Depois da pandemia, pararam as convenções e começou a acontecer a digitalização. Aí, onde surgiu a ideia: por que não voltamos de maneira diferente depois da pandemia? No ano passado, fizemos o MSA1, onde abrimos ao público a nossa convenção. Foi a primeira vez na história que uma indústria farmacêutica abre sua convenção de vendas para qualquer empreendedor, Aí, sabe qual foi a adesão? Sete mil pessoas no ginásio Ibirapuera. Explicamos até para os concorrentes qual era a nossa cultura e, em cima disso, a gente começou a desenhar um modelo de mudança. Esse ano, decidimos fazer um modelo de road show, levando em consideração as diferenças das regiões. Não adianta falar com minha força de inverno se aqui no Recife está 32 graus. A regionalidade foi fundamental. Por que escolhemos o Recife? Foi uma cidade que super me acolheu no final do ano. Eu já tô aqui há mais de vinte anos no Nordeste. O Nordeste foi um é uma região que sempre adotou a gente muito bem e por que não retribuir esse carinho com a segunda edição do MSA dois. Importante falar também que, aqui no Recife, a gente é lider de tudo que a gente participa.

Meu sangue amarelo

Meu Sangue Amarelo é minha história de 50 anos. A internet é tudo muito rápido né? Eu sou um cara que começou a trabalhar com 15 anos e muitas pessoas me perguntavam, especialmente as mais jovens: ‘João, por que vc não escreve um livro? Então, eu decidi contar um pouco da minha trajetória, não é uma biografia, são histórias com insights. Já estamos na terceira edição e começamos fazer essa em comemoração a esse evento nosso. É uma edição exclusiva e limitada.



Pesquisa

O Instituto Claudia Marques de Pesquisa e Desenvolvimento (ICM P&D), que pertence À Cimed, desenvolve pesquisas que impactam no produto final. Não dependemos de terceiros para pesquisar novas drogas. Com isso, a gente consegue ter agilidade e negociar as patentes de medicamentos. A gente consegue dar o acesso a esse novo produto com uma velocidade muito rápida. A Cimed é uma empresa de alta performance.

