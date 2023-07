A- A+

Transporte de carga No primeiro ano, Latam Cargo transporta para Recife quase 2 mil toneladas de cargas Com um voo por semana, a rota é operada por aeronave cargueira do modelo Boeing 767-300F, com capacidade para até 55 toneladas

Inaugurada em abril de 2022, a Latam Cargo, unidade de cargas do grupo Latam Airlines, transportou para Recife quase 2 mil toneladas no primeiro ano da rota cargueira que decola da Cidade do México, segundo balanço da empresa. Além disso, também houve uma redução de 75% no tempo necessário para envio de cargas entre as duas cidades. Com um voo por semana, a rota é operada por aeronave cargueira do modelo Boeing 767-300F, com capacidade para até 55 toneladas.

No sentido inverso, a partir do Recife, a aeronave realiza a rota Recife-Viracopos-Miami, ampliando as opções de conectividade para a exportação de produtos brasileiros.

A rota é responsável por embarcar mais de 200 toneladas de cargas por mês para o Brasil, tendo Pernambuco como porta de entrada. Sua consolidação é explicada pela demanda das indústrias de autopeças, varejo e maquinários.

"Esses segmentos e mercados necessitam de soluções logísticas que reduzam os tempos de transporte e garantam a continuidade da operação, evitando quebras de estoque, paradas de linhas e consequentemente atrasos na produção. A consolidação da nossa rota México-Recife é uma resposta a esta demanda ao reduzir de quatro para um dia o tempo necessário para o transporte de cargas e posiciona a Latam Cargo como a única empresa a conectar as duas capitais com voos diretos", destacou Otávio Meneguette, diretor da Latam Cargo no Brasil.

Latam Cargo

Atualmente, a Latam Cargo atende 49 destinos no Brasil e conecta o País com outros 19 no exterior. A empresa realiza os seus transportes em aeronaves cargueiras e na barriga de 90% da frota de aeronaves de passageiros da Latam. Em todo o mundo, o grupo opera atualmente com uma frota de 18 aeronaves cargueiras dos modelos Boeing 767-300F e Boeing 767-300BCF.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a Latam Cargo é a atual líder do transporte internacional de cargas aéreas do Brasil se considerada a operação somada de todas as suas afiliadas com atuação no País: Latam Brasil, Lan Chile, Lan Peru, ABSA e Lan Cargo.

Veja também

Arcabouço Fiscal Em semana decisiva, secretário de Orçamento defende mudança que evita corte de R$ 40 bi