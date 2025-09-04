Qui, 04 de Setembro

TARIFAÇO

No primeiro mês de tarifaço, exportações do Brasil aos EUA caem 18,5%

As importações de produtos americanos, por outro lado, aumentaram 4,6%, um ganho de US$ 200 milhões

Estados Unidos aplicaram tarifas de 50% sobre produtos brasileirosEstados Unidos aplicaram tarifas de 50% sobre produtos brasileiros - Foto: AFP

As exportações do Brasil para os Estados Unidos registraram uma queda de 18,5% em agosto, no primeiro mês de vigência do tarifaço americano sobre produtos brasileiros, segundo a balança comercial divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic) nesta quinta-feira.

Com isso, houve uma diminuição de US$ 600 milhões em relação aos ganhos obtidos pelas exportações no mês anterior.

As importações de produtos americanos, por outro lado, aumentaram 4,6%, um ganho de US$ 200 milhões.

Segundo os dados da balança, apesar da queda nas compras de produtos brasileiros pelos EUA, houve um crescimento de 3,9% das exportações do Brasil em agosto.

A agropecuária e indústria extrativa foram os setores que puxaram o desempenho para cima, com uma alta de 8,3% e 11,3%, respectivamente.

