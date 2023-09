A- A+

LEVANTAMENTO No Recife, 52% das pessoas pretendem presentar no Dia das Crianças, aponta pesquisa Gastos devem ser acima de R$ 50

Uma pesquisa realizada pelo Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFAFIRE), por meio do Núcleo de Inteligência de Mercado, revelou que apenas 52% dos recifenses pretendem comprar presentes para o Dia das Crianças, no próximo dia 12 de outubro. O levantamento teve como objetivo entender a perspectiva de consumo das famílias da Região Metropolitana de Recife (RMR), além de compreender as variáveis econômicas e sociais da capital pernambucana.

Das 787 pessoas ouvidas em diversos espaços públicos do Recife, o estudo concluiu que o ticket médio dos consumidores é acima de R$ 50. Conforme os dados apresentados, a maioria dos participantes na avaliação são mulheres, e uma parte significativa delas possui renda de até 2 salários mínimos. Para o economista Tarcísio Régis, que coordena o UniFAFIRE Inteligência de Mercado, esse resultado reflete as diversas questões econômicas vividas atualmente, a exemplo dos altos índices de desemprego no Estado e no país de uma maneira geral.

"A população tem encontrado muitas dificuldades para conseguirem ter uma renda e, consequentemente, isso se reflete nesse poder de compra. Mas o que se percebe é que mesmo assim existe um esforço grande das pessoas para tentar comprar o presente", apontou.

O economista também ressaltou que, apesar de ser uma alternativa de baixo custo, poucas pessoas têm a intenção de visitar um parque como uma opção de entretenimento infantil acessível. Dos entrevistados, 74% responderam que não pretendem ir a esses locais nesse dia. A resposta foi unânime para todas as faixas etárias pesquisadas.

"O resultado serve como uma espécie de alerta para o poder público que deveria estimular o uso e escolha desses locais como espaços de lazer por serem ambientes gratuitos, agradáveis e com bastante espaço para as crianças se divertirem", disse Tarcísio Régis.

