Saneamento No Recife, evento debate questões sobre o saneamento no Brasil As inscrições devem ser realizadas no site do instituto

Nos dias 27 e 28 de setembro, o Instituto Brasileiro Pró-Cidadania realiza o Seminário Nacional “Saneamento & Desenvolvimento Sustentável”, no Mar Hotel, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O evento tem como objetivo debater as principais questões sobre o saneamento no País. As inscrições devem ser realizadas no site do instituto.

O encontro vai reunir especialistas para o compartilhamento de experiências sobre os modelos de gestão para a universalização do acesso à água tratada, sistema de esgoto e limpeza urbana, que ainda não chegam a mais de 30 milhões de brasileiros. Em Pernambuco, 1,5 milhão de pessoas não contam com água nas torneiras e 6,6 milhões não têm acesso a serviços de coleta e tratamento de esgoto.

Esses e outros números, que mostram a realidade em todo o País, estarão no centro das discussões que contarão com a participação de profissionais de infraestrutura, lideranças de empresas de saneamento, gestores municipais, parlamentares, membros de órgãos de controle e representantes do terceiro setor.

A programação inclui temas como o prazo para o cumprimento de metas estipuladas pelo Marco Legal, sancionado em 2020; execução dos contratos de PPPs e concessões; estratégias para a universalização dos serviços em diferentes regiões do país, além da cadeia de financiamento e de estruturação de projetos para viabilização de investimentos.

Entre os participantes confirmados estão: Karla Bertocco, sócia da Mauá Capital e presidente do Conselho de Administração da Sabesp; Márcia Conrado, presidente da Amupe e prefeita de Serra Talhada; dos deputados federais de São Paulo, Fernando Marangoni, e de Pernambuco, Fernando Monteiro e Pedro Campos; Danilo Cabral, superintendente da Sudene; Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste (BNB); Ranilson Ramos, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE), além de presidentes de diversas concessionárias e das principais associações de setor.

