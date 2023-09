A- A+

PESQUISA No Recife, Procon-PE identifica medicamentos genéricos com variação de mais de 500% no preço De acordo com pesquisa realizada pelo órgão, um mesmo medicamento pode ser encontrado por R$ 8 e por R$ 51

Usuários do Zolpidem podem encontrar o medicamento em farmácias do Recife e pagar por ele o valor de R$ 8 ou de R$ 51, tal qual aos que tratam de depressão e ansiedade e precisam utilizar o Cloridrato de Fluoxetina, cuja caixa de 20mg com 30 comprimidos pode custar R$ 6 ou R$ 38.



Esses medicamentos, genéricos, assim como outros, estão com variação de preço de mais de 500% de acordo com pesquisa realizada pelo Procon-PE em pelo menos 13 farmácias localizadas nos bairros recifenses de Boa Viagem, Casa Amarela, Encruzilhada, Torre, Madalena, Iputinga e em São José.



A pesquisa, ocorrida entre os dias 12 e 15 deste mês de setembro, avaliou os preços de 26 tipos de medicamentos e, no decorrer, identificou diferenças de valores para um mesmo medicamento que chegaram até 544,13%.

De acordo com gerente geral do Procon-PE, Hugo Souza, a ideia da pesquisa é "oferecer ao consumidor pernambucano um instrumento auxiliar para determinação de compras mais racionais do ponto de vista do preço".

Variação de 460% para o AAS

Medicamento dos mais conhecidos, o Ácido Acetilsalicílico (AAS) foi outro dos remédios pesquisados que chamou atenção do órgão fiscalizador, o Procon - órgão ligado à Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (SJDH). Uma cartela com dez comprimidos apresentou variação de 460%.



Ainda na casa de variações acima de 400%, a Rosuvastatina Cálcica, recomendada para redução dos níveis elevados de colesterol total e gordura no sangue, foi encontrado por R$ 11,99 em um estabelecimento e em outro por R$ 61,93 - uma diferença percentual de 416,51%.



A pesquisa completa com todos os medicamentos pesquisados pelo Procon, pode ser consultada no site do órgão: www.procon.pe.gov.br.

Veja também

Tecnologia Uso do CHatGPT aumenta entre estudantes na volta às aulas nos EUA