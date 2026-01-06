A- A+

Mudança No Recife, Receita Federal passa a ter novo horário de atendimento ao contribuinte Atendimento presencial é realizado das 7h às 15h, de segunda a sexta-feira, mediante agendamento prévio

A 4ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil alterou o horário de funcionamento do Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC), no Recife. Desde o dia 2 de janeiro, o atendimento presencial passou a ser realizado das 7h às 15h, de segunda a sexta-feira, mediante agendamento prévio. Antes, o atendimento era realizado de 8h às 16h.

A mudança tem como foco melhorar o fluxo de atendimento, dar mais comodidade ao público, ampliar o acesso a serviços e facilitar a rotina do cidadão que necessita comparecer presencialmente à Receita Federal. Em média, são atendidos mais de 500 pessoas por dia, entre agendamento prévio ou de forma espontânea.

O atendimento no CAC oferece serviços como consulta, emissão e regularização de CPF, consultas a situação fiscal e cadastral do contribuinte, emissão de Declaração de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), protocolos diversos, bem como, orientações gerais aos contribuintes (Pessoa Física).

Mesmo com o horário modificado, o atendimento de Pessoa Física segue sendo preferencialmente mediante agendamento, que pode ser feito pelo site oficial da Receita Federal ou aplicativo disponível nas lojas de app (Android e IOS). No caso de Pessoa Jurídica, o atendimento é feito pelos canais virtuais.

A Receita Federal reforça ainda que muitos dos serviços estão disponíveis de forma digital, por meio do Portal e-CAC, tanto para pessoa física ou empresas. Esses serviços podem ser acessados através do seu login e senha GOV.BR.

Malha Fiscal

O contribuinte que tiver interesse em realizar o serviço de atendimento para antecipação da Malha Fiscal, a entrega dos documentos comprobatórios de pendências deve ser feito através do e-CAC do contribuinte, na opção "MEU IMPOSTO DE RENDA", sendo acessado pela sua conta pessoal do GOVBR.

Serviço

CAC Recife – Centro

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, nº 1152, Térreo (Entrada pela Rua de São Jorge) – Recife Antigo, PE.

Atendimento para Pessoa Física é feito mediante agendamento prévio via site oficial da Receita Federal

