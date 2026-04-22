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caso master No TCU, Dantas informa envio de dados à CAE do Senado sobre due diligence referente ao BRB Dantas é relator de processo que acompanha possíveis tratativas para a federalização do Banco de Brasília

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, informou nesta quarta-feira (22) que houve o envio de dados para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado sobre a fiscalização referente ao Banco de Brasília (BRB). Dantas é relator de processo que acompanha possíveis tratativas para a federalização do Banco de Brasília.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), presidente da CAE, solicitou especificamente o envio de informações e documentos sobre a due diligence realizada pela Caixa Econômica Federal, em tratativas envolvendo a eventual aquisição de carteiras financeiras do Banco de Brasília.

O tema é acompanhado no TCU após o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas solicitar que a Corte de Contas fiscalizasse uma possível federalização da instituição financeira do Distrito Federal, que enfrenta problemas de liquidez e patrimônio por causa de seu envolvimento com o Banco Master.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou mais cedo que o governo do Distrito Federal estuda a possibilidade de securitizar a dívida ativa do DF como alternativa para obter os recursos necessários para capitalizar o Banco de Brasília (BRB).

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