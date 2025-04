A- A+

BILIONÁRIOS No topo do topo: apenas 15 pessoas têm fortuna de mais de US$ 100 bi no mundo. Veja quem são Esses centibilionários têm patrimônio de US$ 2,4 trilhões, 15% de toda a riqueza dos bilionários do planeta, segundo a revista Forbes

O clube dos que têm mais de US$ 100 bilhões cresceu, segundo ranking da revista Forbes. Essa elite que está no topo do topo tem, agora, 15 representantes, um recorde. No total, esses 15 centibilionários possuem uma fortuna de US$ 2,4 trilhões, quase US$ 400 bilhões a mais do que no ano passado.

Os números mostram que também há forte concentração de riqueza mesmo entre a elite. Esses 15 megarricos representam apenas 0,5% dos 3.028 bilionários do mundo e detêm 15% de todo o patrimônio dos bilionários.





Veja lista

1. Elon Musk

Alain Jocard/AFP



Patrimônio: 342 bilhões de dólares

Fonte de riqueza: Tesla, SpaceX

Nacionalidade: Estados Unidos

2. Mark Zuckerberg

Andrew CAballeto-Reynolds/AFP



Patrimônio: 216 bilhões de dólares

Fonte de riqueza: Facebook

Nacionalidade: Estados Unidos

3. Jeff Bezos

Mandel Ngan/AFP



Patrimônio: 215 bilhões de dólares

Fonte de riqueza: Amazon

Nacionalidade: Estados Unidos

4. Larry Ellison



Justin Sullivan/AFP



Patrimônio: 192 bilhões de dólares

Fonte de riqueza: Oracle

Nacionalidade: Estados Unidos

5. Bernard Arnault

AFP



Patrimônio: 178 bilhões de dólares

Fonte de riqueza: LVMH

Nacionalidade: França

6. Warren Buffett



Johannes Eisele/AFP/Getty Images



Patrimônio: US$ 154 bilhões

Fonte de riqueza: Berkshire Hathaway

Nacionalidade: Estados Unidos



7. Larry Page

AFP



Patrimônio: US$ 144 bilhões

Fonte de riqueza: Google

Nacionalidade: Estados Unidos



8. Sergey Brin

Reprodução/Youtube



Patrimônio: US$ 138 bilhões

Fonte de riqueza: Google

Nacionalidade: Estados Unidos



9. Amancio Ortega

Amancio Ortega, o espanhol por trás da Zara, tem uma fortuna de US$ 124 bilhões — Foto: Reprodução



Patrimônio: US$ 124 bilhões

Fonte de riqueza: Zara

Nacionalidade: Espanha



10. Steve Ballmer



Reprodução/Youtube



Patrimônio: US$ 118 bilhões

Fonte de riqueza: Microsoft

Nacionalidade: Estados Unidos



11. Rob Walton e Família

Patrimônio: US$ 110 bilhões

Fonte de riqueza: Walmart

Nacionalidade: Estados Unidos



12. Jim Walton e Família

Patrimônio: US$ 109 bilhões

Fonte de riqueza: Walmart

Nacionalidade: Estados Unidos



13. Bill Gates

Alex Wong/Getty Images/AFP



Patrimônio: US$ 108 bilhões

Fonte de riqueza: Microsoft

Nacionalidade: Estados Unidos



14. Michael Bloomberg



Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York e fundador da Bloomberg, durante evento climático em Londres — Foto: Kin Cheung / AFP



Patrimônio: US$ 105 bilhões

Fonte de riqueza: Bloomberg

Nacionalidade: Estados Unidos



15. Alice Walton

Rick T. Wilking / Getty Images via AFP



Patrimônio: US$ 101 bilhões

Fonte de riqueza: Walmart

Nacionalidade: Estados Unidos

