Nome agrada o Senado, diz Pacheco sobre indicação de Gabriel Galípolo ao BC

A- A+

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), elogiou, nesta segunda-feira (8), a indicação de Gabriel Galípolo, braço direito do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a diretoria do Banco Central (BC). O anúncio havia sido feito minutos atrás pelo titular da pasta, e comentado por Pacheco após uma reunião na Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), em São Paulo.

Secretário-executivo, Galípolo será indicado para ocupar a diretoria de Política Monetária do BC. Haddad vai indicar, ainda, o servidor Ailton Aquino dos Santos para a diretoria de Fiscalização da autoridade monetária.

— Eu considero o Gabriel Galípolo um excelente quadro. Hoje cumpre uma função importante na secretaria-executiva do Ministério da Fazenda. Tem excelente diálogo com o Congresso Nacional. Vejo com bastante otimismo. É um nome que agrada certamente o Senado Federal — declarou Pacheco.

Haddad disse que a nomeação ajudará a integrar as políticas fiscal e monetária. Para o lugar de Galípolo no Ministério da Fazenda, o ministro vai nomear o advogado Dario Durigan, que foi assessor especial de Haddad na prefeitura de São Paulo entre outubro de 2015 e dezembro de 2016, quando Haddad deixou o cargo.

Mais cedo, no encontro com industriais, Pacheco defendeu o fim da reeleição na Presidência da República, e, apesar de não citar o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), defendeu a harmonia entre os Três Poderes. Disse que não vai buscar "protagonismo" em detrimento da estabilidade institucional.

A declaração ocorreu em meio a desgastes com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com quem disputa a composição do colegiado misto no Congresso Nacional para debater medidas provisórias. Pacheco afirmou que não vai "buscar protagonismo em detrimento da estabilidade institucional".

Veja também

REDES SOCIAIS Elon Musk avisa que Twitter vai eliminar contas inativas "há muitos anos"