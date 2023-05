Nome da Galípolo para o BC foi bem recebido no Congresso, diz Padilha

A- A+

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a indicação do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, para o cargo de diretor de Política Monetária foi bem recebida pelo Congresso. O nome será sabatinado e terá que ser aprovado pelo Congresso.

— Conversei com o presidente do Senado, com senadores. Foi muito bem recebido o nome do Galípolo como diretor de Politica Monetária do BC. Ele é visto como técnico, que conhece o mercado e a política monetária — disse.

Padilha afirmou que a indicação deve ser formalizada nesta semana.

