A- A+

Brasil Nomes de novos diretores do BC serão anunciados quando Lula voltar da Europa, diz Haddad Mandatos dos atuais diretores terminou em 28 de fevereiro deste mês

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta terça-feira (25), que os nomes dos indicados para as diretorias de Política Monetária e Fiscalização do Banco Central serão anunciados após a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Europa. A expectativa é de que o presidente retorne ao Brasil até a próxima sexta-feira (28).

Lula, que passou por Portugal e agora está na Espanha, já deixou claro que faz questão de participar da escolha. Crítico da atual política monetária conduzida por Roberto Campos Neto, o presidente indicou que quer pessoas que defendam os interesses do governo

— [Os nomes serão indicados] assim que o presidente chegar — disse Haddad, momentos antes de embarcar para Foz do Iguaçu (PR), onde participará de um evento na usina hidrelétrica de Itaipu.

No início deste mês, ao ser perguntado sobre o mesmo assunto, o ministro da Fazenda afirmou que os novos diretores do BC seriam anunciados depois da visita de Lula à China. A comitiva presidencial viajou ao país asiático no último dia 11.

Os mandatos dos diretores de Política Monetária, Bruno Serra Fernandes, e Fiscalização, Paulo Souza, terminaram no último dia 28 de fevereiro. O primeiro foi exonerado (a pedido) no fim do mês passado. Já Souza continua no cargo até o momento.

Caberá ao Senado dar a palavra final sobre os nomes, que serão enviados à Casa pelo presidente da República. Os escolhidos terão de passar por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e depois no plenário.

Veja também

Startups Sebrae lança programa para startups que buscam investimento privado