banco central Nomes para diretorias do Banco Central serão anunciados após viagem de Lula à China, diz Haddad Presidente vai escolher novos nomes para as diretorias de Política Monetária e Fiscalização

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (5) que os novos diretores do Banco Central serão anunciados após a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. A comitiva presencial deve seguir para o país asiático no dia 11 de abril.

Duas vagas estão na mesa: a diretoria de Política Monetária e a diretoria de Fiscalização. A primeira é o principal alvo de disputa porque tem ingerência direta na decisão sobre juros.

"O presidente deu as diretrizes para resolver depois da China e vamos encaminhar os nomes para o Senado" disse Haddad.

