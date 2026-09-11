Nordeste amplia liderança nacional na expansão do crédito e favorece crescimento

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A carteira de crédito do Nordeste alcançou R$ 1,05 trilhão em junho de 2026 e registrou crescimento de 11,5% nos últimos 12 meses, ritmo superior ao observado no Brasil (9,7%). No acumulado do primeiro semestre, a expansão regional foi de 4,2%, ante 3,0% no País, consolidando o Nordeste como a região de maior crescimento do crédito no sistema financeiro nacional. Os dados constam no estudo elaborado pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), do Banco do Nordeste e estão disponíveis no portal bnb.gov.br/etene.

Segundo o gerente do Etene e autor do estudo, Allisson David de Oliveira Martins, o levantamento mostra que o Nordeste mantém, desde 2021, um desempenho superior ao da média brasileira no mercado de crédito, ampliando sua vantagem em relação às demais regiões do País.

“O comportamento do crédito ajuda a explicar parte do desempenho econômico mais favorável observado no Nordeste nos últimos anos. Quando empresas e famílias ampliam o acesso a recursos financeiros, aumentam sua capacidade de investir, produzir, consumir e gerar empregos. Os números mostram que a região continua atraindo dinamismo econômico acima da média nacional, embora o cenário de juros ainda elevados deva impor uma desaceleração gradual desse ritmo nos próximos meses. Ainda assim, a tendência é que o Nordeste mantenha uma trajetória de crescimento do crédito superior à média brasileira”, analisou.

Ele também ressalta que o avanço do crédito ocorre em um contexto de crescimento da atividade econômica regional. Em estudo divulgado anteriormente pelo Etene, o Nordeste também apresentou expansão superior à média nacional no indicador de atividade econômica medido pelo Banco Central. A combinação entre maior oferta de crédito, mercado de trabalho aquecido e ampliação da renda das famílias contribui para sustentar o dinamismo econômico regional.

Entre as regiões brasileiras, o Nordeste liderou o ranking de expansão do crédito, à frente do Norte (10,6%), Sudeste (9,5%), Sul (9,2%) e Centro-Oeste (6,7%). O resultado reforça o papel da região como um dos principais vetores do crescimento econômico do País.

Ceará em destaque

No recorte estadual, o Ceará manteve a liderança nordestina, com crescimento de 15,8% no saldo das operações de crédito nos 12 meses encerrados em junho de 2026. Na sequência aparecem Paraíba (13,7%) e Sergipe (12,7%). Dos 11 estados da área de atuação do Banco do Nordeste, oito apresentaram expansão superior à média nacional.

Em volume de recursos, Bahia, Ceará e Pernambuco concentram quase 60% da carteira regional de crédito. A Bahia lidera com saldo de R$ 287,8 bilhões, seguida pelo Ceará (R$ 169,6 bilhões) e Pernambuco (R$ 167,3 bilhões). Juntos, os três estados respondem por 59,4% do crédito da região.

A expansão foi observada tanto entre pessoas físicas quanto jurídicas, com crescimento de 11,5% em ambos os segmentos. Entre as empresas, destacaram-se Sergipe (23,6%), Ceará (20,9%) e Paraíba (18,0%), indicando fortalecimento dos investimentos e da atividade produtiva nos estados líderes.

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