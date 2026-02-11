A- A+

empregos Nordeste concentra 27% dos empregos criados no Brasil em 2025 Região abriu 347,9 mil vagas formais e teve 2º melhor desempenho do País

O Nordeste respondeu por 27,2% de todos os novos postos de trabalho formais gerados no Brasil em 2025. Ao longo do ano, a região registrou saldo positivo de 347.940 vagas, resultado de 3.762.087 admissões contra 3.414.147 desligamentos, alcançando o segundo melhor desempenho entre as regiões do País e crescimento de 6,3% em relação a 2024.

Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram analisados pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), do Banco do Nordeste. O levantamento considera exclusivamente empregos com carteira assinada.

Enquanto o Nordeste avançou, o Sudeste apresentou o maior saldo absoluto, com 504.972 vagas, registrou retração de 34,5% em comparação com o resultado obtido em 2024. Para a pesquisadora do Etene, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva Leão, o cenário reforça o diferencial regional.

“Os dados revelam um panorama bastante positivo para o Nordeste em 2025, especialmente quando comparado à desaceleração observada em outras regiões, como o Sudeste”, avalia.

Em Pernambuco, o saldo entre contratações e demissões chegou a 72.565 vagas formais, mantendo a tendência de crescimento e registrando alta de 21,4% frente ao ano anterior.

De acordo com a pesquisadora, o desempenho indica um ritmo de aceleração próprio da região, mesmo em um contexto nacional de desaceleração. Em 2025, o Brasil encerrou o ano com saldo de 1,27 milhão de novos empregos formais, número 23,7% inferior ao de 2024. “Em todos os estados houve mais admissões do que demissões, mas muitos saldos foram menores do que no ano anterior. No caso do Nordeste, houve crescimento”, destaca.

Serviços

O setor de serviços foi o principal responsável pela expansão do emprego na região, concentrando 192.807 das novas vagas - mais da metade do saldo total. Entre as atividades que mais contrataram estão os serviços de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (84.795 postos), saúde humana (34.077) e alojamento e alimentação (23.084).

O desempenho reforça a resiliência da economia nordestina, impulsionada por investimentos em infraestrutura, dinamização do setor de serviços e fortalecimento do mercado interno.

