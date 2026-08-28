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Economia

Nordeste gera mais de 18 mil empregos formais em julho, aponta Data Nordeste 

Setores de serviços e indústria lideraram a criação de postos de trabalho no mês

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Dados do Data Nordeste apontam saldo positivo de quase 19 mil vagas formais em julho.Dados do Data Nordeste apontam saldo positivo de quase 19 mil vagas formais em julho. - Foto: Assessoria/Divulgação

O Nordeste registrou a abertura de 18.973 novos postos de trabalho com carteira assinada em julho, resultado de 327.186 admissões contra 308.213 desligamentos. Com o desempenho, a região acumula um saldo positivo de 152.127 empregos formais criados ao longo do ano, representando 15% do total nacional e mantendo uma média de 21 mil vagas mensais. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Data Nordeste, plataforma da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), com base no Caged.

Os setores de Serviços e Indústria foram os principais motores da economia regional no mês, sendo responsáveis por 73,6% do saldo total. O segmento de Serviços liderou as contratações com 8.747 novos postos — impulsionado principalmente pela Bahia (3.037) e pelo Ceará (2.931). Já a Indústria respondeu por 5.220 oportunidades, alavancada pela indústria de transformação, que representou 90,5% do saldo do setor.

A coordenadora de Avaliação da Sudene, Gabriela Isabel Nascimento, destacou a relevância dos dois segmentos para a dinâmica econômica local. 

“Esses dois setores alavancam emprego no Nordeste e concentram mais de 70% das vagas formais geradas na Região”, afirmou.

A Construção Civil também apresentou desempenho positivo, somando 3.508 postos (com destaque para o Ceará, responsável por 1.284 vagas), enquanto a Agropecuária abriu 2.428 postos, liderada pelo Rio Grande do Norte (1.291).

Todos os nove estados nordestinos fecharam o mês de julho com saldo positivo de emprego. A Bahia liderou o ranking regional ao abrir 4.664 vagas (24,6% do total), seguida pelo Ceará, com 4.181 (22%), e pela Paraíba, com 2.307 (12,2%). Pernambuco registrou a criação de 1.883 novos postos formais no período. No recorte territorial, os municípios inseridos no Semiárido concentraram 66,5% do saldo regional, somando 12.614 empregos.

No perfil demográfico dos admitidos, os homens responderam por 12.036 vagas (63,4%) e as mulheres por 6.937 (36,6%). A faixa etária de 18 a 24 anos liderou a absorção no mercado de trabalho, somando 16.830 novos postos, enquanto a escolaridade predominante foi o ensino médio completo, responsável por 15.116 vagas do saldo mensal.

 

 

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