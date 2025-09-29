A- A+

Caged Nordeste gera saldo médio de 32,7 mil empregos ao mês, informa Sudene Dado é baseado no Caged, divulgado hoje (29) pelo Ministério do Trabalho. Em agosto, Região apresentou saldo de 55.344 novos postos de trabalho

Em agosto, o Nordeste apresentou um saldo positivo de 55.344 novos postos de trabalho, o que representa 37,56% do saldo de 147.358 novos empregos no Brasil. No acumulado do ano, a Região apresenta um saldo de 261.908 empregos gerados, o que equivale a 17,44% do acumulado no País. Esse número representa uma média de aproximadamente 32,7 mil empregos líquidos por mês. Os dados estão disponíveis no Data Nordeste, plataforma de dados da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a partir da divulgação do Caged pelo Ministério do Trabalho.

Segundo a análise da Sudene, o Nordeste cresceu de cerca de 39 mil empregos líquidos gerados para pouco mais de 55 mil, entre julho e agosto, ao passo que o Brasil passou de cerca de 129 mil para pouco mais de 147 mil. Ou seja, embora o saldo do País tenha crescido (13,55%), o saldo da Região cresceu ainda mais (41,77%) frente ao mês anterior.

“O mês anterior já tinha apresentado um resultado forte para a Região, com um saldo de mais de 39 mil empregos, e o resultado de agosto amplificou esse crescimento, com um saldo de 55.344. Destaque também para a Indústria, que apresentou um saldo de 12.430, o segundo maior saldo do Nordeste”, afirmou o economista Miguel Vieira, da Coordenação de Estudos e Pesquisas da Sudene.

No que se refere aos estados nordestinos, todos obtiveram um saldo positivo. Os destaques foram Pernambuco, Bahia e Paraíba, com 12.692, 11.015 e 8.492 novos postos de trabalho, respectivamente, o equivalente a 22,93%, 19,90% e 15,34% dos novos postos da Região. Na sequência, aparecem Ceará (6.933), Rio Grande do Norte (5.339), Maranhão (3.149), Alagoas (2.803), Piauí (2.591) e Sergipe (2.330).

Em termos setoriais, o grande destaque no Nordeste foi o setor de Serviços, seguido pela Indústria. O primeiro foi responsável por 18.001 novos postos de trabalho na Região, ao passo que o segundo respondeu por 12.430.

No setor de Serviços, destacaram-se, em valores absolutos, Bahia, com saldo de 4.156, Pernambuco, com 3.143, e Paraíba, com 2.325 novos empregos.

Em termos proporcionais ao saldo de cada estado, o setor de Serviços foi destaque em quase todos os estados, sendo responsável pela maior parte do saldo positivo em seis estados, exceções feitas ao Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas (no primeiro e no segundo, os maiores saldos foram na Agropecuária, no terceiro, o maior saldo foi na Indústria).

Desagregando-se um pouco mais o setor de Serviços, é possível observar que Educação e Saúde foram os grandes impulsionadores, com 5.315 e 3.320 novos postos de trabalho, o que corresponde a 29,53% e 18,44%, respectivamente, do saldo do setor na Região. Ceará e Pernambuco, com 1.575 e 1.148 novos postos de trabalho, responderam por 51,23% do saldo da Educação na Região. Na saúde, os destaques foram Bahia (868) e Ceará (832).

O setor Industrial, por sua vez, apresentou como destaques Pernambuco, com 3.335 novos postos de trabalho, Paraíba, com saldo de 2.567, e Bahia, com 1.888 novos empregos. Alagoas (1.416), Ceará (1.193), Rio Grande do Norte (1.093), Maranhão (538), Piauí (210) e Sergipe (190) também apresentaram saldos positivos. Enfatize-se que a Indústria representou 50,5% do saldo total de Alagoas, o que caracterizou o setor com maior participação nesse estado.

Ainda de acordo com a avaliação da Sudene, o setor Agropecuário apresentou um saldo de 8.862 novos postos de trabalho, sendo impulsionado pelos 2.719, 2.332 e 2.277 novos postos da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, respectivamente, o que representa 82,69% do saldo da Região no setor. Maranhão e Sergipe, apresentaram saldo negativo –423 e –11 postos de trabalho, assim como no mês anterior.

No setor de Comércio, destacaram-se Bahia, Maranhão e Pernambuco, com saldos de 2.350, 1.352 e 1.294 novos postos de trabalho, respectivamente, representando 58,28% do saldo do setor na região. Em termos proporcionais, o setor de Comércio foi responsável por 42,9% do saldo do Maranhão e por 29,6% do saldo do Piauí.

Por fim, no setor da Construção, destacaram-se Pernambuco, Ceará e Bahia, com 2.644, 1.859 e 1.611 novos postos de trabalho, respectivamente. Assim como no mês anterior, Rio Grande do Norte e Alagoas apresentaram saldo negativo de -66 e –161, respectivamente. Em termos proporcionais, o setor representou 30,3% e 26,8% do saldo total de Sergipe e do Ceará, respectivamente.

