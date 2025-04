A- A+

Motivação Nordeste lidera engajamento no trabalho no Brasil; estudo revela fatores que impulsionam a motivação Bahia, Alagoas e Paraíba no topo. Pernambuco aparece em 7º lugar

Enquanto empresas em todo o Brasil enfrentam o desafio de manter seus colaboradores engajados, o Nordeste se destaca como a região com maior nível de comprometimento profissional do país. Segundo a 2ª edição do Engaja S/A — índice nacional de engajamento produzido pela FGV EAESP, Flash e Grupo Talenses —, 49% dos trabalhadores nordestinos demonstram alto envolvimento com suas atividades, superando a média nacional de 44%.

O estudo, que avalia o engajamento a partir de seis dimensões — ambiente de trabalho positivo, significado no trabalho, confiança na liderança, boas práticas de gestão, crescimento e desenvolvimento, além de remuneração e benefícios —, revela contrastes importantes entre as regiões. Enquanto o Nordeste lidera, o Sul aparece como a região com o maior índice de desengajamento: 60% dos trabalhadores sulistas demonstram baixa conexão com o trabalho.

No Nordeste, os estados que mais se destacam em engajamento são Bahia (56,5%), Alagoas (52%) e Paraíba (50%). O bom desempenho desses estados está diretamente ligado à valorização da liderança e à qualidade da gestão nas organizações locais. De acordo com o levantamento, os principais impulsionadores do engajamento na região são Confiança na Liderança (60%) e Boas Práticas de Gestão (58%).

“O mercado de trabalho historicamente menos dinâmico e o maior índice de pobreza tornam as oportunidades para nordestinos mais escassas. Aqueles que conseguem acesso ao emprego formal tendem a demonstrar maior comprometimento”, avalia Paul Ferreira, professor da FGV - EAESP.

Apesar dos bons índices, o estudo também aponta obstáculos importantes. O maior fator de insatisfação entre os trabalhadores desengajados é Remuneração e Benefícios, citado por 51% dos entrevistados — um aumento em relação aos 44% registrados em 2023. O dado sinaliza que, mesmo com avanços na cultura organizacional, a questão financeira segue como um dos principais desafios para empresas que buscam atrair e reter talentos no Nordeste.

O relatório destaca ainda uma mudança no perfil dos fatores que mais impactam o engajamento na região. Se em 2023 o principal motivador era o Ambiente de Trabalho Positivo, em 2024 os holofotes se voltam para a liderança transparente e a qualidade da gestão. A alteração revela uma maturidade maior na percepção dos trabalhadores em relação à cultura corporativa.

O ranking completo do engajamento no Brasil traz surpresas. O Acre lidera com 75% — resultado considerado atípico por especialistas, dada a amostragem reduzida. Logo após, aparece a Bahia, com destaque consolidado entre os estados mais populosos. Na ponta oposta, Maranhão (24,5%), Tocantins (26,5%) e Santa Catarina (27%) enfrentam os maiores índices de desengajamento.

O estudo Engaja S/A reforça a importância de práticas de gestão humanizadas e da construção de um ambiente de trabalho que valorize o colaborador. Para manter e ampliar os índices de engajamento, especialistas recomendam que as empresas nordestinas avancem também em políticas salariais e benefícios mais competitivos.

A lição que o Nordeste deixa para o resto do país é clara: cultura organizacional forte e liderança confiável são peças-chave para conquistar o comprometimento dos trabalhadores — mas garantir uma remuneração justa ainda é um passo fundamental que não pode ser deixado de lado.

Ranking de engajamento – Top 10 Estados

1º | Acre – 75%

2º | Bahia – 56,5%

3º | Pará – 52,5%

4º | Alagoas – 52%

4º | Mato Grosso – 52%

5º | Paraíba – 50%

6º | Goiás – 49%

7º | Ceará – 48,5%

7º | Pernambuco – 48,5%

8º | Espírito Santo – 46%

