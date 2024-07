Nordeste recebe R$ 605 milhões em investimentos do PAC para desenvolvimento portuário

A- A+

Segundo os resultados e projetos do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) para os estados do Nordeste, apresentados nesta quinta-feira (11), a Região deve receber R$ 605 milhões em investimentos para desenvolvimento portuário. Até o final de 2025, a intenção é que os aportes públicos ultrapassem R$ 2,5 bilhões em infraestrutura portuária.

No setor portuário, destacam-se os seguintes empreendimentos do Novo PAC:

Principais obras públicas do Novo PAC no Nordeste:- Dragagem de aprofundamento no Porto de Ilhéus (R$ 81 milhões)- Dragagem do Porto de Suape (R$ 226 milhões)- Recuperação do Molhe 4 do Porto de Suape (R$ 140 milhões).

A apresentação dos números aconteceu no seminário "Infraestrutura e Desenvolvimento do Nordeste" promovido pelo jornal Valor Econômico e Editora Globo, com o apoio do Banco do Nordeste.

O evento contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e também reuniu especialistas de diversos setores para debater investimentos em obras de infraestrutura para impulsionar o desenvolvimento da Região.

O Governo Federal vem investindo em obras de dragagem para garantir a navegação durante períodos de seca, mantendo a circulação de mercadorias e pessoas, além de fomentar o turismo, fundamental para a economia regional.

Para acelerar a carteira de investimentos privados no modal portuário, o MPor lançou recentemente o Programa Navegue Simples, que tem por objetivo recuperar, ampliar e desburocratizar investimentos e arrendamentos no setor portuário brasileiro.

Nos últimos anos, os complexos públicos receberam cerca de R$ 300 milhões em investimento federal.

Durante sua participação no seminário, Costa Filho destacou a importância das obras para a competitividade e desenvolvimento sustentável não só do Nordeste, mas de todo o país.

"O Brasil possui 11 portos públicos que movimentam a economia da região. Sob a orientação do presidente Lula, temos como prioridade o maior programa social do Brasil, que é o emprego e a renda. Com a economia indo bem, mais dinheiro é movimentado", afirmou o ministro.

O parlamentar também mencionou a expansão na movimentação de cargas que os portos da região tiveram nos primeiros meses de 2024.

“Nós tivemos um crescimento de mais de 10% neste ano. Temos um grande potencial de expansão no Porto de Suape, que tem recebido investimento privado da ordem de quase R$ 2 bilhões", argumentou.

Outro porto da região destacado pelo ministro foi o de Pecém, no Ceará. Costa Filho lembrou que o complexo cearense está investindo cada vez mais em energia limpa, de modo a garantir maior sustentabilidade do modal portuário.

"Pecém está realizando o maior investimento de hidrogênio verde do Brasil e da América Latina, com investimento da ordem de R$ 8 bilhões. A gente sabe do crescimento que está se tendo sobretudo na área de granéis líquidos no estado do Ceará.

Os 11 portos públicos organizados na região Nordeste são:- Itaqui (MA)- Mucuripe (CE)- Natal (RN)- Areia Branca (RN)- Maceió (AL)- Cabedelo (PB)- Recife (PE)- Suape (PE)- Salvador (BA)- Aratu (BA)- Ilhéus (BA)

Setor aéreo

A aviação civil do Nordeste tem sido prioridade no Governo Federal. Atualmente, o MPor trabalha na requalificação de 22 novos aeroportos na região, para fortalecer a aviação regional. O ministro lembrou que o modal é fundamental na geração de emprego e aumento da renda aos moradores locais.

"Nós temos um olhar voltado também para o agronegócio e o turismo de lazer. A gente tem hoje no ministério uma carteira de investimento da ordem de R$ 10 bilhões. Eu acredito que esse valor vai alavancar o desenvolvimento, crescimento e fortalecer a nossa economia", afirmou.

