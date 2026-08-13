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seguros Nordeste registra alta de 7,2% no mercado de seguros no primeiro quadrimestre Resultado supera a média nacional, que teve retração de 0,8%, com destaque para os seguros de Garantia e Responsabilidade Civil

O mercado de seguros no Nordeste registrou crescimento de 7,2% no primeiro quadrimestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. O desempenho ficou acima da média nacional, que apresentou retração de 0,8% no período, segundo dados do SindsegNNE (Sindicato das Seguradoras do Norte/Nordeste).

O resultado foi puxado principalmente pelos segmentos de Seguro de Garantia e Seguro de Responsabilidade Civil, que registraram altas de 65,1% e 25,6%, respectivamente. O avanço reforça a expansão do setor na região, acompanhada pela ampliação do acesso aos produtos e pela digitalização dos canais de contratação.

No primeiro trimestre, o mercado de seguros no Norte e Nordeste movimentou R$ 10,5 bilhões, o equivalente a cerca de 10% da arrecadação do mercado segurador brasileiro no período, de acordo com dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

Entre os segmentos que contribuíram para o desempenho regional está o de Danos e Responsabilidades, que cresceu 10,6% no Nordeste, ante 4,6% no país. Já o segmento de Coberturas de Pessoas avançou 6,6% na região, enquanto registrou retração de 3,2% nacionalmente.

Os dados da CNseg também apontam crescimento em modalidades específicas. No primeiro trimestre, o Seguro de Vida avançou 18,7%, enquanto o Seguro Viagem teve alta de 21,6%.

"O crescimento do setor de seguros no Nordeste reflete uma transformação genuína no perfil do consumidor e das empresas locais, que passaram a enxergar a cobertura securitária não como um custo, mas como uma ferramenta indispensável de planejamento financeiro e proteção patrimonial. A regionalização das soluções e a proximidade com o cliente têm sido decisivas para acelerar esse movimento e consolidar a região como um dos grandes motores do mercado securitário nacional", avalia Yuri Romão, CEO da Plury Seguros.

Entre os estados, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte apresentaram algumas das maiores taxas de crescimento, com altas de 14,9%, 12,3% e 11,6%, respectivamente.

Para o setor, a ampliação do acesso aos produtos, o avanço dos canais digitais e a atuação de corretores e parceiros locais devem continuar contribuindo para o crescimento do mercado regional nos próximos períodos.

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