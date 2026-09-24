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INSS Nordeste tem quase 12 mil vagas para perícia médica e avaliação social neste fim de semana Atendimentos serão realizados nos dias 26 e 27 de setembro; agendamento pode ser feito pelo Meu INSS ou pela Central 135

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência Social disponibilizarão 11.979 vagas para perícia médica e avaliação social neste sábado (26) e domingo (27), em Agências da Previdência Social (APS) de oito estados do Nordeste.

Do total, 9.654 vagas são destinadas à perícia médica e outras 2.325 à avaliação social. Os procedimentos são necessários para a análise de benefícios previdenciários e assistenciais que dependem dessas etapas.

Os atendimentos estarão disponíveis na Bahia, Ceará, Sergipe, Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Alagoas e Piauí, no caso das perícias médicas. Já a avaliação social terá vagas nesses estados e também no Rio Grande do Norte.

Perícia médica

O Ceará concentra a maior oferta de vagas para perícia médica, com 2.177 atendimentos, seguido pela Bahia, com 2.137, e Sergipe, com 1.538.

Em Pernambuco, serão 1.128 vagas, distribuídas entre as agências de Caruaru (600), Recife-Encruzilhada (48), Serra Talhada (80), Águas Belas (60), Arcoverde (100) e Palmares (240).

Também há vagas no Maranhão (922), Paraíba (745), Alagoas (705) e Piauí (302).

Avaliação social

Para a avaliação social, são 2.325 vagas disponíveis na região. O Ceará reúne a maior quantidade, com 824 atendimentos, seguido pelo Rio Grande do Norte, com 480, e Alagoas, com 380.

Em Pernambuco, são 171 vagas, sendo 126 na APS Recife-Corredor do Bispo e 45 na unidade do Pina.

A avaliação social também será realizada na Bahia (200 vagas), Maranhão (110), Paraíba (100) e Piauí (60).

Como agendar

O atendimento precisa ser agendado previamente. O cidadão pode utilizar o site ou aplicativo Meu INSS para consultar os serviços e verificar a disponibilidade de horários.

Outra opção é entrar em contato com a Central Telefônica 135, que também realiza solicitações e orienta os segurados sobre os serviços disponíveis.

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