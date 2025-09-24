A- A+

TURISMO Fernando de Noronha e Porto de Galinhas lideram ranking nacional de destinos mais desejados Levantamento do Ministério do Turismo coloca dois cartões-postais de Pernambuco nas duas primeiras colocações

Dois dos principais cartões-postais de Pernambuco, Fernando de Noronha e Porto de Galinhas são destaques de pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo (MTur) sobre os destinos turísticos mais desejados pelos brasileiros.

O levantamento realizado nacionalmente perguntou aos participantes o grau de interesse em visitar os principais destinos turísticos brasileiros para mapear as preferências de viagem no país.

No ranking, Fernando de Noronha ficou em primeiro lugar e Porto de Galinhas, em segundo.

Completam os primeiros lugares os Lençóis Maranhenses/MA, Salvador/BA, Gramado/RS, Foz do Iguaçu/PR, Maragogi/AL, Rio de Janeiro/RJ, Jericoacara/CE e Bonito/MS.

Fernando de Noronha, em Pernambuco, lidera ranking | Foto: Bruno Lima/MTur

Porto de Galinhas, também em Pernambuco, ocupa a segunda colocação | Foto: Thiago Cavalcanti

Lençóis Maranhenses, no Maranhão, aparece em terceiro | Foto: Biaman Prado/MTur

Elevador Lacerda, em Salvador: cidade fica em quarto no ranking | Foto: Márcio Filho/MTur

Gramado, no Rio Grande do Sul, fica em quinto no ranking | Foto: Renato Soares/MTur

Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, sexto destino da lista | Foto: Zig Koch/MTur

Sétima colocada na lista, Maragogi fica em Alagoas | Foto: Marco Ankosqui/MTur

Pão de Açúcar é cartão-postal do Rio de Janeiro, oitava colocada no levantamento | Foto: Bruna Prado/MTur

Praia de Jericoacara, no Ceará, aparece em nono no ranking | Foto: Jade Queiroz/MTur

Nascente Azul, em Bonito, a décima cidade do ranking | Foto: Flávio André/MTur

A pesquisa — clique aqui e acesse a íntegra dos resultados — ouviu 2.503 pessoas de todas as faixas etárias nas 27 unidades federativas, com o objetivo de mapear preferências de viagens e tipos de experiência mais procurados no Brasil.

Para a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, o resultado impele o governo a continuar fortalecendo iniciativas para o desenvolvimento econômico do estado.

"Estamos trabalhando para assegurar que todos os turistas e pernambucanos possam desfrutar do nosso estado. Garantimos ampliação da malha área, requalificação das nossas estradas, restauração de nossos patrimônios, além de realização de ações turísticas para mostrar Pernambuco ao mundo", destacou.

Em relação às experiências turísticas preferidas, o turismo de sol e praia, como Noronha e Porto, aparece na liderança com 62% da preferência dos brasileiros.

Em seguida, estão o turismo religioso/espiritual (18%), o cultural/histórico (14%), além do esportivo (13%) e do turismo de aventura (13%), que incluem atividades como canoagem, trilhas e rapel.

Turismo em alta em Pernambuco

Dados consolidados pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) mostram que Porto de Galinhas registrou aumento de 30,6% no fluxo turístico no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023. Já Fernando de Noronha teve um incremento de 28,3%.

"Noronha e Porto de Galinhas não são apenas belezas naturais, mas também lugares acolhedores, com toda a hospitalidade e a riqueza cultural do nosso povo. Esse reconhecimento nos motiva a continuar nos dedicando para que cada visitante leve nosso estado no coração", acrescentou o secretário de Turismo e Lazer, Kaio Maniçoba.

