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Finanças Norte e Nordeste lideram comprometimento da renda com despesas financeiras no Brasil Levantamento da Serasa Experian aponta que regiões com menor renda destinam maior parte do orçamento a dívidas e contas básicas

A diferença de renda entre as regiões brasileiras está diretamente associada à pressão sobre o orçamento das famílias. Levantamento da Serasa Experian mostra que consumidores da região Norte comprometem, em média, 80,5% da renda com despesas financeiras — o maior percentual do país. No Sul, que registra o menor índice, o comprometimento é de 71,9%, uma diferença de 8,6 pontos percentuais.

O Nordeste aparece na sequência, com 78% da renda comprometida, seguido pelo Centro-Oeste (74,7%). Já Sudeste (72,7%) e Sul apresentam os menores níveis, indicando maior margem no orçamento das famílias dessas regiões.

A desigualdade também se reflete na renda média. Enquanto o Sudeste lidera com R$ 4.448, seguido pelo Sul (R$ 4.308) e Centro-Oeste (R$ 4.296), o Norte registra R$ 3.018 e o Nordeste apresenta o menor valor do país, com R$ 2.821 — uma diferença de R$ 1.627 entre as regiões.

Na prática, os dados indicam que regiões com menor renda são justamente aquelas que destinam maior parte do orçamento ao pagamento de despesas financeiras, o que reduz a capacidade de consumo, poupança e enfrentamento de imprevistos.

“Em finanças pessoais, um comprometimento de renda na casa dos 80% é um risco elevado sobre o orçamento. Isso é um sinal de alerta, uma vez que a margem de manobra praticamente desaparece”, explica Camila Abdelmalack, economista-chefe da Serasa Experian.

O levantamento foi elaborado com base na solução Renda 5.0, que reúne dados sobre renda média, origem dos rendimentos e nível de comprometimento financeiro dos consumidores, incluindo dívidas, contas básicas e outras despesas.

A análise histórica mostra que esse cenário de pressão no orçamento se mantém elevado desde 2022. No Norte, o comprometimento caiu de 81,9% para 80,5% em 2025, mantendo-se acima de 80% durante todo o período. No Nordeste, houve leve recuo de 79,4% para 78%. Já no Sul e Sudeste, os índices também diminuíram, mas seguem em patamares altos.

Apesar do aumento da renda média em todas as regiões nos últimos anos, o crescimento foi desigual. Enquanto Sul e Sudeste registraram avanços mais significativos, Norte e Nordeste tiveram variações menores, o que contribui para a manutenção das disparidades.

Para a Serasa Experian, a combinação de renda mais baixa e alto comprometimento financeiro reforça desafios estruturais que impactam diretamente o consumo, o acesso ao crédito e o dinamismo da economia.

“Os dados mostram que renda e despesas financeiras evoluíram praticamente no mesmo ritmo nos últimos anos, mantendo o comprometimento em patamares elevados”, afirma Eduardo Mônaco, vice-presidente de crédito e plataformas da empresa.

O estudo considera dados referentes a novembro de 2025 e utiliza a versão 5.0 das soluções de renda da Serasa Experian, aplicadas a uma amostra representativa da população brasileira.

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