Noruega formaliza nova doação de mais de R$ 270 milhões ao Fundo Amazônia

O Banco de Desenvolvimento de Econômico e Social (BNDES) e o governo da Noruega formalizaram nesta quarta-feira, 26, uma nova doação para o Fundo Amazônia, no valor de US$ 50 milhões (cerca de R$ 273 milhões).

O anúncio foi feito durante o fórum sobre florestas tropicais "Oslo Tropical Forest Forum", na capital do país nórdico.

Segundo o BNDES, a nova doação confirma o apoio histórico do país ao Fundo Amazônia.

O primeiro acordo de doação entre o banco e a Noruega foi assinado em 2013 e, desde então, o país permanece sendo o maior doador, com recursos que superam R$ 3 bilhões.

"Essa nova doação da Noruega reafirma nossos compromissos mútuos e abre caminho para novos doadores seguirem esse exemplo de parceria bem-sucedida", disse em nota o superintendente da Área de Meio Ambiente do BNDES, Nabil Kadri.

