Noruega se aproxima da meta de ter 100% dos carros vendidos totalmente elétricos

Quase 96% dos carros novos registrados na Noruega em janeiro eram elétricos, um número inigualável no mundo e próximo da meta do país de vender apenas veículos com emissão zero a partir deste ano. Um total de 9.343 carros novos foram vendidos em janeiro, dos quais 8.954 eram totalmente elétricos, informou a Federação Norueguesa de Estradas (OFV).

Dos 50 modelos mais vendidos, apenas dois não eram elétricos, com o primeiro sendo apenas o 33º mais vendido, disse a OFV. Em comparação, a participação de carros elétricos na Europa foi de apenas 13,6% no ano inteiro de 2024, um declínio pela primeira vez desde 2020, de acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

"Nunca vimos isso antes [...] Se o resto do ano continuar assim, em breve estaremos perto da meta de 2025", disse o diretor do OFV, Oyvind Solberg Thorsen, em um comunicado. "Mas se quisermos cruzar a linha de chegada com carros 100% elétricos, será necessário manter os incentivos que tornam lucrativo escolher um carro elétrico em vez de outros modelos", acrescentou.





Apesar de ser um grande produtor de petróleo e gás, a Noruega pretende que todos os carros novos vendidos sejam "emissão zero" a partir de 2025, o que é 10 anos antes da meta definida pela União Europeia, da qual a Noruega não é membro.

Ao contrário dos planos de Bruxelas, Oslo não proibiu a venda de carros com motores de combustão interna, tendo optado por um sistema de generosas isenções fiscais que os tornaram competitivos em relação aos carros de combustão interna altamente tributados. Eles também se beneficiaram de isenções de pedágio, gratuidade em estacionamentos públicos e uso de faixas de tráfego de transporte público.

Carregadores em vários lugares

Embora algumas isenções fiscais e incentivos tenham sido revogados ao longo dos anos, os carros elétricos se tornaram comuns nas estradas norueguesas.

"Foi uma decisão motivada principalmente por considerações climáticas e ambientais", disse à AFP Frode Hvattum, um pai de três filhos de 50 anos que possui dois veículos elétricos. "Outros motivos foram, claro, os benefícios que eles trazem", disse ele, descrevendo-se como um "entusiasta do clima".

Em seu bairro de luxo de Baerum, no subúrbio de Oslo, as ruas estão cheias de Teslas, Audis e Volkswagens. Marcas chinesas com preços competitivos também estão aparecendo cada vez mais. Muitas casas têm uma garagem com um carregador de veículos elétricos, além da vasta rede nacional de estações de carregamento super-rápido da Noruega que mantém o país funcionando.

Essa era uma condição prévia para Frode Hvattum, que, como muitos noruegueses, viaja frequentemente de carro para seu chalé nas montanhas, a várias horas de Oslo.

"É menos complicado agora que a rede está tão bem desenvolvida. Você não precisa planejar sua viagem tanto quanto antes", disse ele, acrescentando que usa os intervalos de recarga de 15 a 20 minutos necessários para ir até as montanhas para comprar comida.

Missão cumprida

Mesmo que as vendas de veículos elétricos não atinjam a marca de 100% neste ano, especialistas dizem que a Noruega pode ser vista como tendo atingido sua meta.

"Devemos terminar o ano entre 95% e 100%, e provavelmente até no limite superior dessa faixa", disse Christina Bu, chefe da Associação Norueguesa de Veículos Elétricos, à AFP.

Um novo aumento de impostos sobre carros de combustão interna e híbridos recarregáveis — que são mais limpos, mas ainda funcionam parcialmente com gasolina ou diesel — em 1º de abril deve ajudar. Em janeiro, os carros a diesel representavam apenas 1,5% dos carros novos registrados na Noruega, e os carros a gasolina, apenas 0,4%, de acordo com o OFV.

"Os líderes políticos não podem dormir sobre os louros", alertou Bu. "Eles têm que manter as vantagens, como os descontos de pedágio, para que a transição para os veículos elétricos se espalhe no mercado de usados", enfatizou.

