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EMPREENDEDORISMO Norvia 101 investe R$ 250 milhões em Itapissuma O empreendimento conta com um grupo de empresários locais em parceria com a Usina São José, do Grupo Cavalcanti Petribu. O negócio visa preencher uma lacuna histórica no mercado local

A expansão industrial na Mata Norte de Pernambuco tem começado a atrair novos empreendimentos voltados à infraestrutura logística no estado. Com investimento de R$ 250 milhões, o Norvia 101 chega ao município de Itapissuma com a proposta de fornecer um condomínio de galpões de alto padrão, que está em fase de implantação com foco em atender empresas de distribuição, armazenagem e operações industriais leves que se instalam na região.

O empreendimento é assinado por um grupo de empresários locais em parceria com a Usina São José, do Grupo Cavalcanti Petribu. A iniciativa surge em um contexto de crescimento impulsionado por grandes investimentos industriais na área, como o polo automotivo e o setor cervejeiro.

Segundo o gestor e sócio do empreendimento, Jayro Poggi, o negócio busca preencher uma lacuna histórica no mercado local. “Apesar da presença de grandes indústrias e dos investimentos recentes, não há oferta de condomínios logísticos de alto padrão na região metropolitana Norte”, afirmou.

De acordo com Poggi, o projeto foi concebido para atender o novo ecossistema econômico. “O Norvia 101 nasce com o objetivo de oferecer galpões logísticos Classe A nessa geografia, que hoje não conta com esse tipo de estrutura”, disse. A expectativa é que o projeto contribua para consolidar a vocação industrial da região, criando um ambiente mais estruturado para operações logísticas.

Estrutura

Com área total projetada de cerca de 80 mil metros quadrados, o condomínio será implantado em quatro fases. A primeira etapa, com 20 mil metros quadrados, tem conclusão prevista para julho deste ano. Os galpões são modulares e podem ser adaptados a diferentes perfis de empresas, com unidades a partir de 2.500 metros quadrados.

As obras começaram em outubro do ano passado e já avançam com negociações em andamento. Segundo Poggi, a procura tem sido positiva, especialmente entre fornecedores da indústria automotiva e empresas de e-commerce e distribuição. “A receptividade tem sido muito boa. A gente acredita que o empreendimento pode estar totalmente locado antes mesmo da conclusão da primeira fase”, ressaltou.

Localização

A localização às margens da BR-101 é um dos principais atrativos do projeto. A rodovia é considerada um eixo estratégico para o transporte de cargas no Nordeste, conectando centros industriais e mercados consumidores. Na avaliação dos investidores, essa posição facilita a logística de empresas que buscam agilidade na distribuição.

Empregos

Além de atender à demanda empresarial, o projeto também deve impactar o mercado de trabalho. Durante a fase de obras da primeira etapa, cerca de 150 empregos diretos estão sendo gerados. Após a conclusão, a expectativa é de aproximadamente 200 postos de trabalho permanentes, podendo chegar a mil vagas com o complexo totalmente operacional.

Para Poggi, o empreendimento tende a estimular um ciclo de desenvolvimento na região. Ele avalia que a falta de galpões modernos limita o potencial industrial da Mata Norte e que a chegada de um condomínio logístico estruturado pode ampliar a atração de novas empresas. “Existe uma lacuna clara de oferta. Um projeto como esse ajuda a complementar e aparelhar melhor esse ecossistema, criando um ciclo virtuoso de crescimento”, disse.

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