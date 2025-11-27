A- A+

vetos Nos EUA, Eduardo Bolsonaro vota em sessão de vetos do Congresso, mas registro é anulado Câmara proibiu voto à distância para deputados fora do país, mas sistema de votação em sessões conjuntas é diferente

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), mesmo licenciado da Câmara dos Deputados, registrou seu voto de forma remota na sessão do Congresso Nacional que derrubou vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após o voto de Eduardo ser identificado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a anulação do seu voto e a retificação do resultado das votações.

Alcolumbre destacou que há uma proibição para deputado federal registrar presença em votações enquanto estiver fora do território nacional se não estiver em missão oficial autorizada.

— Esta presidência declara a nulidade do referido registro de votação e determina a retificação de seu resultado — disse Alcolumbre.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está morando nos Estados Unidos desde março, quando anunciou que permaneceria no país para, segundo ele, denunciar abusos cometidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Eduardo não pode registrar votos na Câmara dos Deputados desde agosto, quando oficialmente reassumiu o mandato após o fim do prazo de sua licença. A Câmara decidiu que não é permitido que deputados registrem votos quando estiverem fora do país.

Entretanto, como a votação sobre os vetos presidenciais não é realizado apenas pela Câmara, mas numa sessão conjunta do Congresso Nacional, que reúne senadores e deputados federais, o sistema registrou os votos de Eduardo Bolsonaro. Na sessão, os congressistas derrubaram uma série de vetos, como no projeto de licenciamento ambiental e no Propag.

