fazenda Nos EUA, Haddad diz que medidas sobre déficit zero avançam no Congresso Ministro não quis se manifestar sobre declarações do presidente do BC ''sem conhecer o contexto''

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez comentários breves sobre meta de déficit zero para 2024 e 2025. Segundo Haddad, as medidas estão avançando no Congresso.

"Estamos acompanhando a evolução das votações no Congresso. Teve uma evolução positiva ontem (terça-feira)" disse Haddad.

Questionado sobre os comentários do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre política fiscal e monetária, Haddad disse que não comentaria as declarações sem conhecer o contexto.

O ministro da Fazenda está em Washington para as reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial que acontecem ao longo da semana. Nesta quarta-feira, Haddad terá agenda sobre taxação de superricos e pobreza, dentro da programação de eventos do G20.

