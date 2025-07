A- A+

BRASIL Nos EUA, senadores devem se reunir com empresários norte-americanos para tentar negociar tarifaço Não há, até agora, porém, previsão de reunião com integrantes do governo americano

Uma comitiva de senadores desembarcou neste sábado em Washington (EUA) com o objetivo de tentar negociar uma redução no tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos importados do Brasil.

Eles devem se reunir com empresários norte-americanos na segunda-feira e com parlamentares tanto dos partidos Republicano como Democrata na terça-feira.

O grupo adotou como estratégia não informar antecipadamente o nome das autoridades com quem irão se reunir para evitar que sejam alvos de ataques de bolsonaristas. Não há, até agora, previsão de reunião com integrantes do governo Trump.

A comitiva é formada por senadores da oposição e da base do governo Lula. Na última semana, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou a ida dos senadores aos Estados Unidos, dizendo que isso era um "gesto de desrespeito à clareza da carta do presidente Trump". Na visão de Eduardo, a única solução para reverter o tarifaço é aprovar uma anistia “ampla, geral e irrestrita” aos acusados de participar de atos golpistas, o que poderia beneficiar diretamente o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nesta segunda, estão previstas reuniões:

Café na Embaixada brasileira

Reunião com advogados especialistas em relações com o Congresso americano

Reunião com o grupo Eurasia

Almoço com Conselho Empresarial Brasil-EUA

Encontro com o grupo Político

O líder da comitiva e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelsinho Tradi (PSD-MS), evitou comentar as declarações de Eduardo e afirmou que as reuniões são uma "forma de estender a mão para o diálogo" e "restabelecer pontes".

— O Senado basileiro, por meio da missão criada pela Comissão, estende a mão para o diálogo e espera que o Congresso norte-americano reconheça esse gesto como uma oportunidade para superar tensões e buscar soluções que preservem empregos, cadeias produtivas e relações históricas entre os dois países.

O senador do PSD, que apoiou Bolsonaro nas últimas duas eleições, desembarcou neste sábado em Washington.

Também fazem parte do grupo os senadores:

Tereza Cristina (PP-MS)

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)

Espiridião Amin (PP-SC

Fernando Farias (MDB-AL)

Carlos Viana (Podemos-MG)

Jaques Wagner (PT-BA)

Rogério Carvalho (PT-SE)

No início de julho, Trump enviou uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciando que taxaria em 50% as mercadorias brasileiras. Ele ligou essas taxas à condução do Supremo Tribunal Federal (STF) na ação penal que processa Bolsonaro por articular uma trama golpista para mantê-lo no poder.

A missão oficial ocorrerá entre os dia 28 e 30 de julho e tem "caráter suprapartidário, institucional e estratégico", segundo divulgou Trad.

Os parlamentares fizeram reuniões de alinhamento com empresários brasileiros e a Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham) antes de viajar aos Estados Unidos.

Entre os argumentos que eles devem levar às autoridades norte-americanas, estão o fato de que o Brasil é o terceiro na posição geral (atrás apenas de Austrália e Reino Unido) e o primeiro entre os países em desenvolvimento com o qual os EUA possui mais superávit comercial - ou seja, vende muito mais do que compra.

Além disso, os parlamentares devem frisar que o país sempre se mostrou aberto aos investimentos dos EUA e que as tarifas adicionais prejudicariam o interesse de empresas norte-americanas, além das companhias brasileiras.

