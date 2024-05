Nos EUA, tem gente que se aposenta aos 30; saiba como

A- A+

Mesmo antes de realmente saber o que isso significava, Allen Wong queria ser rico. Quando criança, ele ainda não equiparava a palavra a “luxo”, “status” ou “coisas caras”. Ele não achava que a riqueza lhe traria televisões de 85 polegadas e jacuzzis, um Lamborghini dourado rosa único na garagem, um traje do Homem de Ferro que dispara lasers — embora ele, na verdade, tenha todos isso agora. O que “rico” parecia significar era algo mais simples, mais elementar, mais um sentimento do que qualquer outra coisa: liberdade da dor.

Os pais de Wong fugiram da pobreza – a certa altura, o seu pai usou bolas de tênis como dispositivos de flutuação para atravessar ilicitamente as águas de Guangzhou para Hong Kong – para criar uma família numa terra com mais oportunidades. Mas, crescendo na cidade de Nova York, Wong viu um dos pais vender ervas medicinais o dia todo, enquanto o outro trabalhava em uma fábrica exploradora em Chinatown. Eles mal tiveram tempo de abandonar um dia de trabalho antes de prosseguir para o próximo.

“Eu não queria que minha vida acabasse assim”, ele conta. “Eu não queria me ausentar da minha família e aparecer apenas algumas horas por dia depois do trabalho. Eu não queria que minha vida fosse monótona e presa em um ciclo repetitivo até eu morrer.”

Então, em 2008, logo quando ele estava se formando na faculdade, a família passou por mudanças. O pai de Wong foi demitido de seu emprego, entrou em depressão e cometeu suicídio; sua mãe entrou em uma espiral de doença mental. De repente, o trabalho básico de programação de computadores de Wong era a única fonte de renda da família, e havia uma crise financeira mundial em curso. Ele sempre sonhou em sair da classe média — encontrar ouro, ganhar dinheiro suficiente com uma ideia única de que nunca teria que trabalhar como seus pais.

Mas foi agora, à medida que a ansiedade e as contas médicas se acumulavam, que esses devaneios começaram a parecer urgentes e necessários. Então ele turbinou suas ambições. Ele começou a programar 24 horas por dia, mexendo em ideias de software DIY sempre que não estava no trabalho, dormindo muito pouco. Ele obstinadamente empurrou um projeto após o outro para a App Store, rezando para que algo decolasse.

Eventualmente, um deles conseguiu: um aplicativo que permitia aos usuários sintonizar scanners policiais em todo o mundo. Então outro. O grande sucesso dos apps pegou até ele de surpresa. Na época em que seus colegas estavam esbanjando em seus primeiros sofás West Elm, ele era um multimilionário.

Wong achava seu trabalho diário bastante interessante e gostava de seus colegas. Mas submeter-se aos caprichos de um chefe, passar os dias preso como uma planta sob a fluorescência corporativa, o irritava; isso o lembrava muito do sofrimento de seus pais. O que, perguntou-se ele, uma suposta carreira poderia realmente lhe oferecer se ele já tivesse conseguido dinheiro suficiente para uma vida boa? O objetivo de trabalhar era conseguir o que ele acabara de conseguir.

Então, aos 25 anos, ele comprou um carro esportivo de 250 mil dólares pintado de verde-limão brilhante — não era uma compra tão maluca, ele raciocinou, porque seu aplicativo de scanner policial já estava gerando essa quantidade de receita em um único mês — e anunciou que ele estava se aposentando para sempre.





Foi só depois de comprar um segundo carro de luxo, uma casa de cinco quartos, na Flórida, um cachorro e um passe anual da Disney World para sua mãe que Wong descobriu que havia toda uma comunidade online de pessoas procurando fazer o que ele tinha acabado de fazer. Wong já tinha ouvido falar do movimento Financial Independence Retire Early (FIRE), mas não achava que isso realmente se aplicasse a ele.

O FIRE começou no início dos anos 2000 com um mantra de poupança extrema — você deve se lembrar de ter ouvido falar de ultraminimalistas estóicos vivendo de feijão e sofás de amigos — mas desde então passou a incluir todas as pessoas que gostariam de sair da força de trabalho por conta própria, na idade que escolherem, em vez de lutarem por um contracheque até aos 60 anos. Depois que Wong fez uma postagem no Reddit compartilhando sua história, atraiu tanta agitação dos membros do FIRE que ele rapidamente se tornou o quase presidente de um dos maiores enclaves online do grupo.

Alguns aspirantes ao FIRE ainda chegam à "reforma antecipada" pelo caminho tradicional de simplesmente poupar loucamente. Outros, porém, procuram cargos com altos salários, brechas fiscais, apostas de mercado ousadas e arriscadas ou grandes manobras empresariais como a de Wong. O credo abrangente do FIRE é que, no cenário financeiro imprevisível de hoje, carreiras de 9 a 5 anos e décadas de duração tornaram-se maus investimentos: benefícios tradicionais, como pensões e segurança no emprego, são coisas do passado, e os salários nem sequer vão acompanhar o ritmo galopante da inflação.

De acordo com uma investigação de 2023, um quarto dos americanos gostaria de se reformar antes dos 50 anos. Depois de décadas tolerando a cultura workaholic como norma, os funcionários estão cansados, não têm medo de demonstrar isso e anseiam por recuperar o controle das suas vidas. Para trabalhadores fartos e dispostos a fazer um pouco de matemática, o FIRE oferece um antídoto simples: você pode simplesmente deixar tudo para trás.

Assim como Wong, e como tantas outras pessoas que buscam independência financeira, não cresci com muito dinheiro – talvez seja por isso que fiquei obcecada por ele. Muito antes de “agitação lateral” se tornar o jargão Merriam-Webster, eu estava trabalhando com lanches Costco no playground da escola primária e vendendo marcadores caseiros para meus professores. Na idade adulta, passei para pesquisas on-line, estudos de pesquisa, doação de plasma, revenda de peças vintage, modelagem de peças e babá de cachorro na casa de outras pessoas em vez de pagar aluguel. Não deixei nenhuma fonte de renda sobreposta.

Eu vasculhei todas as páginas do NerdWallet e do The Points Guy. Acordei de madrugada para negociar $NVDA, $TSLA, $TSM. Quando me sinto triste, abro meu telefone para verificar as taxas de juros na escada de cinco pontas do CD que montei com carinho em minha conta Marcus, como um tique, para me sentir melhor.

É constrangedor confessar isso? Incrivelmente sim. Eu caracterizaria minha relação com o dinheiro como “doentia”? Também sim. Mas muitas vezes pergunto-me se alguém nesta economia, neste país - onde mais de 60% da força de trabalho vive de salário em salário, onde o americano médio tem dívidas de cinco a seis dígitos e muitas vezes tem apenas um conhecimento superficial de como ela chegou lá. Simplesmente aprender a entender suas próprias finanças pode parecer, vários FIRErs me disseram, como adquirir uma “arma secreta”.

A doutrina FIRE original gira em torno do adiamento da gratificação. Economize seu dinheiro — de preferência de 50 a 75% de cada contracheque — em vez de gastá-lo imediatamente, e quando você tiver acumulado um pé-de-meia suficiente, largue o emprego e tome o resto da vida para si. “É simples, porque os princípios básicos cabem em um post-it”, disse-me Jacob Lund Fisker, um ex-astrofísico dinamarquês que é frequentemente considerado o pai do movimento FIRE.

“No entanto, não é fácil, porque tudo o que o consumidor típico da classe média foi criado e treinado para acreditar vai contra estes princípios. As pessoas cresceram associando sucesso com dinheiro e gastando dinheiro com felicidade. Eles foram treinados para ficar parados e realizar trabalhos repetitivos, primeiro por um professor, depois por um gerente. Eles foram educados para serem especialistas em um campo restrito e nunca pensam fora dessa caixa.”

O livro de Fisker de 2010, “Early Retirement Extreme” – escrito principalmente enquanto ele vivia em um trailer com US$ 7 mil por ano – é um texto seminal para aposentados precoces. Dois outros são “Your Money or Your Life”, uma bíblia de finanças pessoais de 1992 escrita por Joseph R. Dominguez e Vicki Robin, e o blog Mr. Money Moustache, iniciado em 2011 por Peter Adeney, que se aposentou de seu trabalho de engenharia de software em 2005, aos 30 anos, e descobriu como reduzir as despesas de sua família para apenas US$ 24 mil por ano.

Os gastos minimalistas e o anticonsumo podem oferecer as chaves para uma vida melhor. Adeney afirmou estar “na verdade, apenas tentando fazer com que as pessoas ricas parem de destruir o planeta”, mas suas dezenas de milhares de visitantes mensais tendem a estar mais fixados em seu outro mantra: “Tornar você rico para que você possa se aposentar mais cedo”.

Os adeptos convencionais do FIRE não são necessariamente grandes ganhadores ou matemáticos geniais com incrível controle de impulsos. Seu superpoder é o planejamento especializado; foi a capacidade de ver a linha de chegada a quilômetros de distância que permitiu que até mesmo alguns trabalhadores que recebem salário mínimo se aposentassem antecipadamente. Uma regra prática simples do FIRE é primeiro calcular seu “número FI” alvo multiplicando as despesas anuais previstas de aposentadoria por pelo menos 25 e, em seguida, guardar o máximo possível em grupos de acumulação de juros ou com vantagens fiscais, fundos de índice de taxas baixas, certificados de depósito, HSAs e Roth IRAs até atingir esse número.

Por exemplo, se você traz para casa US$ 150 mil por ano, pode economizar metade disso e planeja gastar US$ 50 mil por ano na aposentadoria, então levará apenas 16,5 anos antes que você possa dar adeus ao seu emprego. Para aqueles que ganham menos ou gastam mais, levará mais tempo – mas para outros ainda que podem suportar maiores sacrifícios, o FIRE pode ser possível a partir dos 30 anos.

Após valorização de 15% das ações da Tesla: Musk ultrapassa Bezos na lista da Forbes dos mais ricos do mundo

Destas origens simples, surgiram muitas ramificações do FIRE. É raro encontrar alguém hoje em dia que realmente queira se aposentar mais cedo vivendo de feijão; essas pessoas, com suas rigorosas economias, são amplamente conhecidas na comunidade como LeanFIRE. Muito mais pessoas buscam o CoastFIRE (uma abordagem mais ponderada que envolve antecipar suas economias para a aposentadoria e “aproveitar” os juros compostos e trabalhar levemente até que você esteja pronto para pedir demissão) ou BaristaFIRE (deixar o emprego, mas reforçar sua aposentadoria com um trabalho paralelo, como o de um barista em meio período, para receber benefícios de seguro saúde) ou FatFIRE (uma abordagem luxuosa e sem sacrifício para a aposentadoria, o polo oposto do LeanFIRE – e o subconjunto ao qual Wong pertence).

Você pode ficar tentado a considerar os aposentados precocemente como preguiçosos, aproveitando o sol enquanto todos os outros trabalham. Mas por que não vê-los como bravos maníacos, ousando construir uma visão de mundo inteiramente nova? A aposentadoria há muito é considerada uma recompensa por um trabalho bem executado — os reformadores sociais começaram a pressionar por benefícios pós-trabalho obrigatórios no início do século XX, e políticas como a Previdência Social mais tarde codificaram o ponto de inflexão entre trabalho e lazer — mas se a incrível popularidade do FIRE ultimamente (só o subreddit r/Fire possui quase meio milhão de membros) é uma reação desafiadora às dificuldades econômicas, então é também um apelo para reavaliar a centralidade do trabalho na vida moderna.

À minha esquerda estava uma mulher que administra uma linha direta de sexo por telefone; à minha direita, um operador de cruzeiro, um voluntário de resposta a desastres, um empresário de eletrodomésticos, um professor de escola pública e um ex-ator da Off Broadway que agora vive na traseira de um caminhão de 18 rodas e dedica 70% de sua renda semanal salário em fundos de índice. Era um fim de semana frio de primavera, e todos nós tínhamos voado para Cincinnati para o EconoMe, uma conferência anual, na qual centenas de pessoas de todas as idades, de todos os lugares, trocam dicas sobre independência financeira do amanhecer ao anoitecer.

O objetivo dos encontros FIRE – EconoMe é o maior, mas outros acontecem em todo o mundo, alguns deles mensalmente – é apenas parcialmente fornecer aconselhamento fiscal. Afinal, o plano de aposentadoria de cada pessoa é uma coreografia altamente individualizada, portanto, os diversos workshops e grupos de discussão destinam-se a oferecer apenas ideias de alto nível. O propósito mais amplo desses encontros é mais uma espécie de terapia de grupo, voltada para ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos comuns e superarem suas lutas comuns.

Grande parte da multidão era tímida, mas curiosa – como Laura Rojo-Eddy, que decidiu por capricho voar para fora do Texas. “Minha família não sabe nada sobre o FIRE”, ela me disse. “Tenho sido muito tímido ao falar sobre isso. É difícil falar sobre finanças com estranhos, mas de certa forma é ainda mais difícil com pessoas que você ama.” Ela descobriu o movimento em 2021 por meio da postagem de um ex-colega no LinkedIn, o que a fez considerar pela primeira vez que talvez não precisasse trabalhar até a idade padrão de 65 anos. A amiga postou que estava se aposentando graças ao FIRE, e eu estava tipo: Isso é muito legal! Mas do que diabos ela está falando? E, caramba, essa pessoa tem a minha idade – 40 – e se eu pudesse fazer isso? Devo fazer isso?"

Na EconoMe, os totais das contas bancárias eram negociados com mais liberdade do que os números de telefone. A organizadora da conferência, Diania Merriam (aposentada aos 33 anos), apresentou palestrantes como Jeremy Schneider (aposentado aos 36), que falou sobre como escolher um bom consultor financeiro; o advogado de divórcio aposentado Aaron Thomas, que evangelizou a importância dos acordos pré-nupciais; a estrategista de impostos imobiliários Natalie Kolodij, que discutiu o investimento imobiliário e recomendou empregar seus filhos a partir da idade em que eles são capazes de fazer tarefas domésticas, o que oferece um duplo benefício de reduzir a renda tributável dos pais ao mesmo tempo em que constrói um abrigo fiscal que acumula investimentos para a criança de 7 anos.

O seminário de duas horas de Stephanie Zito sobre os detalhes do “hackeamento de viagens”, também conhecido como atravessar o mundo através da implantação estratégica de pontos de cartão de crédito, deixou a multidão ansiosa.

Numa sessão matinal, uma corajosa voluntária chamada Krista colocou o “balanço” da sua vida num grande ecrã para que 500 estranhos pudessem criticá-lo em busca de pontos cegos. Ela tem 35 anos, quatro filhos de 16, 15, 9 e 7 anos e ganha US$ 32 mil trabalhando em uma biblioteca em Wisconsin. Nos últimos sete anos, desde que descobriram o FIRE, ela e o marido pagaram lentamente US$ 200 mil em dívidas de cartão de crédito e empréstimos para habitação e automóveis. Mas ela sabia, disse, baixando um pouco a cabeça, que ainda tinha um longo caminho a percorrer, especialmente quando comparada com todos os milionários mais jovens e já aposentados presentes.

“Espere um segundo”, interrompeu Frank Vasquez, um dos palestrantes da conferência. "Não. Vocês todos veem isso? Krista era uma mãe adolescente que cresceu na pobreza. Estamos olhando, neste momento, para um mapa da jornada de um herói.”

Durante um intervalo, Jackie Cummings Koski, moradora de Ohio, compartilhou sua história comigo: ela cresceu com vale-refeição e teve um “chamado de despertar” com dinheiro depois que um divórcio amargo a deixou como mãe solteira. Ela aprendeu sobre o FIRE aos 40 anos. Recentemente "iluminada", ela começou a poupar 40% do salário do seu emprego de cinco dígitos, alcançou a independência financeira aos 47 anos e puxou o gatilho da reforma aos 49, com 1,3 milhão de dólares em poupanças.

“Meu trabalho corporativo não tem nada a ver com o que eu quero fazer”, disse-me Koski. “Eu não odiei, mas não adorei.” Ela acrescentou: “Embora a maioria das pessoas do FIRE se gabe de ter um carro velho com 200 mil milhas ou algo assim, eu dirijo um carro de luxo. Mas ninguém vai me criticar, porque ainda me aposentei cedo, mesmo com aquele carro, mesmo tendo cometido alguns erros!” Koski passa seu tempo hoje criando conteúdo financeiro e defendendo que aulas de finanças pessoais sejam adicionadas às escolas de ensino médio, e recentemente ela escreveu um manual “FIRE for Dummies”.

Para minha surpresa, uma parte considerável da multidão do FIRE no EconoMe era mais velha. Isto não foi tão surpreendente para Bill Yount, um médico aposentado de 58 anos que recentemente iniciou um podcast com Koski e outra amiga, Becky Heptig, que fala sobre grupos demográficos mais antigos. “O americano médio começa tarde”, disse-me Yount. “É assim que somos, vivendo nesta sociedade de consumo e não tendo a mentalidade de poupar frequentemente ou cedo.” E as coisas já não são “das 9 às 5, 40 anos e um relógio de ouro” como eram para a geração dos seus pais: “Não pertenço à geração dos relógios de ouro. A Geração X se perdeu, foi esquecida.”

Heptig, de 68 anos, encontrou-se em dificuldades financeiras aos 50 anos, quando o pequeno negócio do seu marido fracassou. “Fiquei com muito medo, pensando que nunca sairíamos dessa dívida e nunca nos aposentaríamos”, diz ela. Eles fizeram um curso com o apresentador de rádio de consultoria financeira Dave Ramsey, e o marido dela se inscreveu para um emprego formal. Depois disso, eles começaram a economizar loucamente. “Tínhamos patrimônio líquido zero aos 50 anos e ele se aposentou aos 63 – então, para nós, de onde começamos, consideramos que estamos nos aposentando mais cedo”, diz Heptig.

Ela fez a mesma descoberta incrível que todo mundo no FIRE faz: que pode levar apenas uma década para chegar à aposentadoria precoce, a partir do momento em que você aprende sobre isso e começa a planejar. Mas, como Yount me disse: “Você não sabe o que não sabe. Você nem sabe como ir procurá-lo".

Talvez seja porque eu sei muito sobre como procurar dinheiro que me descobri, ao relatar este artigo, especialmente atraído pela subcultura do FatFIRE — e pela filosofia monetária generosa, sem remorso e direta que Allen Wong e outros dos seus prefirem. FatFIRE vai contra todas as outras variantes do FIRE. É anti-anticonsumo. Sua referência típica é acumular riqueza suficiente para que você possa gastar confortavelmente pelo menos US$ 100 mil por ano na aposentadoria, mas alguns grandes apostadores buscam somas muito, muito maiores. Ele defende um maximalismo desenfreado, uma abundância de tudo.

Enquanto a maioria das outras comunidades FIRE se dirigem para o amigável e pragmático, os adeptos do FatFIRE tendem a ser cansados, bruscos. Eles procuram a “saída”, no modo de falar do mundo da tecnologia: uma saída rápida e lucrativa. No subreddit r/FatFIRE, os aspirantes observam pacotes de indenização, geoarbitragem, REIT, brechas fiscais, opções de alto risco e possíveis oportunidades de negócios.

FatFIRErs bem-sucedidos aplaudem uns aos outros por atingirem um patrimônio líquido de milhões, debatem os méritos dos jatos particulares versus segundas residências e agonizam sobre o tamanho de um fundo fiduciário que é ético para criar para seus filhos. E assim como Fisker e Adeney foram faróis para os devotos do FIRE do início, Allen Wong é o herói mítico do FatFIRE.

Wong é quieto e despretensioso pessoalmente. Quando finalmente o conheci nesta primavera – três anos depois de começarmos a conversar on-line – perto da casa de sua infância no Queens, ele usava jeans, tênis Asics e uma autoconsciência cautelosa. Agora com cerca de 30 anos, ele desfrutou confortavelmente de quase uma década de lazer; ele passa a maior parte de seus dias jogando pickleball e aconselhando estranhos on-line sobre como seguir seus passos.

Ele não está particularmente interessado em fama, então ele posta, como moderador sênior do r/FatFIRE, sob o nome de sua empresa de aplicativos. Para alguém que é um talismã vivo contra os princípios da vida convencional, ele fala com uma calma surpreendente – embora seus olhos brilhassem com certo orgulho sempre que falávamos sobre sua infância ou sobre seu pai. Embora tenha surgido há apenas sete anos, o r/FatFIRE está prestes a ultrapassar o r/FIRE em tamanho, disse-me Wong. O número de membros dobrou durante a pandemia, apesar dos moderadores ocultarem intencionalmente o fórum da página inicial do Reddit, disse ele, mostrando um gráfico, e acrescentou que a maioria de seus membros parecem ser “homens americanos em início de carreira”.

Isso faz sentido. A geração do milênio pode ter sido introduzida no mercado de trabalho com o incentivo à pressa, mas rapidamente nos vimos abalados por habitações totalmente inacessíveis, despedimentos pandêmicos, salários que fracassaram enquanto os custos atingiam níveis estratosféricos. Quase metade dos jovens adultos tem “disforia financeira”, de acordo com um inquérito recente da empresa de finanças pessoais Credit Karma. On-line, tendências como “luxo tranquilo” e “cultura ingênua” glorificam os totens de riqueza, ao mesmo tempo em que deixam claro o quão deprimente e inacessível é esse escalão para o cidadão comum. Se o recente movimento “antitrabalho” revelou a desilusão da força de trabalho jovem, então o FatFIRE representa esses sentimentos postos em ação.

Algumas histórias de sucesso do FatFIRE são como as de Wong: resultado de um empreendedorismo obsessivo. Da mesma forma, muitos são um subproduto do trabalho regular, embora bem remunerado, por anos suficientes. Em San Francisco, Sam Dogen guardou fielmente seus contracheques de trabalho financeiro por 13 anos, aposentando-se em 2012 para viver de rendimentos de investimentos passivos. Ele inicialmente orçou US$ 100 mil para ele e sua esposa gastarem por ano, mas eles aumentaram a meta para US$ 200 mil depois de terem o primeiro filho, depois para US$ 300 mil depois de um segundo filho – e recentemente novamente para US$ 350 mil para compensar o recente surto de inflação descontrolada. “Optamos por viver em uma cidade costeira cara e optamos por ter dois filhos”, disse-me Dogen. “Mas você olha para o orçamento de US$ 300 mil que fiz para uma família de quatro pessoas e pensa: Este é um estilo de vida bastante de classe média. FatFIRE é quase uma necessidade se você quiser morar em São Francisco.”

“Acho que mais pessoas deveriam almejar o FatFIRE, porque mesmo se você não acertar, você estará no FIRE normal”, Jeff Underwood, um aspirante ao FatFIRE baseado em San Diego que começou a buscar a independência financeira depois que perdeu sua casa e afundou US$ 10 mil em dívidas, me contou. “A ideia do LeanFIRE me deixa super nervoso. Os custos com saúde estão subindo. Existem todas essas incógnitas. Você pode realmente se encontrar em apuros.” Por meio de dicas inteligentes que ele aprendeu em fóruns de planejamento financeiro, o patrimônio líquido de Underwood subiu constantemente de US$ 0 em 2011 para US$ 1 milhão em 2023. Ele se sente atraído pela energia atrevida do FatFIRE e sua ênfase em garantir uma grande rede de segurança: “Eu gastei tanto tempo na mentalidade de sobrevivência”, diz ele. “Minha posição padrão é planejar o pior, porque já passei pelo pior.”

Wong agora divide a maior parte de seu tempo entre casas em Celebration, Flórida, e na cidade de Nova York. Ele acorda cedo para jogar pickleball e pode continuar jogando por horas se o tempo estiver bom. Por ter muito tempo livre para praticar, ele se tornou bom o suficiente para competir contra jogadores de elite e treinadores novatos. Suas casas foram assaltadas três vezes, embora ele tenha conseguido impedir a última tentativa com um sistema de alarme auto-programado. Ele costumava fazer vídeos sobre sua coleção de carros exóticos no YouTube, alguns dos quais se tornaram virais, mas ele se cansou de ser um “criador de conteúdo” porque parecia muito com ter um emprego.

“Foi como se eu tivesse avançado um filme inteiro e os créditos finais estivessem rolando lentamente”, Wong me disse recentemente, relembrando seus primeiros e inquietos anos de aposentadoria. “Não havia mais nada para assistir e todos os meus colegas ainda estavam ocupados assistindo ao filme que eu já terminei. Depois de viajar pelo mundo e ter feito praticamente todas as coisas divertidas possíveis, muitas vezes me perguntei: e agora?"

A vida após a aposentadoria precoce é como um elefante na sala. O que fazer depois dos cruzeiros, do paraquedismo, da pilha oscilante de livros na mesinha de cabeceira? O principal perigo do FIRE é que você pode estar fugindo de alguma coisa em vez de em direção a ela — você é impulsionado apenas pela ideia muito nebulosa de fuga. E então, mesmo para aqueles que traçam um roteiro claro para décadas de nirvana, a solidão pode consumir você.

É por isso que alguns, como Merriam, organizador do EconoMe, organizam eventos sociais regulares em suas cidades locais. A comunidade online ChooseFI mantém uma ampla rede de centenas de grupos FIRE locais em cidades ao redor do mundo. Amy Minkley, que se aposentou trabalhando na Ásia como professora e economizando até US$ 90 mil de seu salário a cada ano, organiza um encontro anual do FIRE em Bali como forma de manter a comunidade que a salvou da depressão: “Parecia que alguém me jogou um bote salva-vidas e pude ver a luz no fim do túnel”, ela me contou.

Muitas outras pessoas seguem o caminho do Sr. Money Bigode: elas blogam. Suas postagens sobre planilhas de receitas e retornos VTSAX atraem pessoas que pensam como você, como amigos em potencial ou até mesmo amantes. Koski ouviu falar de romances florescendo entre outros FIRErs - embora muitos deles prefiram a companhia de um FIRE Luddite. “Uma boa parte dos meus amigos está no meu telefone”, disse-me Gwen Merz, que começou a economizar para o FIRE quando descobriu o blog Moustache aos 22 anos e chegou ao CoastFIRE aos 32 anos com US$ 400 mil em economias.

Uma preocupação comum é quando parar. Quanto é suficiente? Por que não fazer mais? Dado que existe um limite máximo para o efeito do dinheiro sobre a alegria – estudos mostram que a felicidade global atinge níveis de rendimento de cerca de 75 mil dólares por ano – perseguir a riqueza infinita pode ser psicologicamente inútil.

“Acho que as pessoas podem acumular dinheiro em detrimento de sua saúde e felicidade”, diz Alan Donegan, que com sua esposa, Katie, vive um estilo de vida nômade e orienta os novatos do FIRE em suas cartas de demissão, “tentando mostrar que o dinheiro é uma ferramenta para criar sua versão de uma vida extraordinária.” Há também aqueles como Oliver Truong, um jovem de 27 anos que se preocupa menos com os dólares e centavos de tudo isso do que com o cumprimento de um desafio auto-imposto: “Acho que as pessoas do FIRE são algumas das pessoas mais criativas que já conheci”, ele me disse no EconoMe. “Pelo menos para mim, honestamente, nunca foi uma questão de dinheiro. Era mais apenas fazer algo que eu queria sozinho.”

Para aqueles que conseguem se aposentar antecipadamente, especialmente no nível FatFIRE, uma depressão surpresa pode se instalar. “É bastante alarmante e triste ver quantas pessoas se perdem depois de fazerem isso”, disse o co-moderador do r/FatFIRE de Wong, Mike Doehla. O próprio Doehla pensou que estava preparado para a segregação social quando entrou para o FIRE aos 40 anos em 2022 através do seu negócio de coaching nutricional. Ele não estava.

“Tem sido bastante isolador e às vezes quase estranho”, confessou. Morando em uma pequena cidade no interior do estado de Nova York, Doehla não conhece ninguém na vida real que tenha se aposentado cedo e todos os seus amigos ainda trabalham. Mas, ele me disse: “Acho que estou psicologicamente abalado por voltar a trabalhar no horário de outra pessoa”, e ele está ansioso para descobrir quem ele é, como pessoa, fora do trabalho. Se a busca pela felicidade fosse uma métrica tangível, Doehla avalia que já percorreu cerca de 60% do caminho: “Eu tenho esse copo vazio, em relação ao que está acontecendo ao meu redor, que tantas pessoas experimentaram, que eu só quero provar um pouco.”

No EconoMe, conheci um arquiteto de 52 anos que se considera “FattishFIRE”; ele e sua esposa gastam cerca de US$ 8 mil por mês em Boston e gostariam de manter esse estilo de vida na aposentadoria. Mas, ele me disse: “Eu finjo que tenho muito menos do que tenho”. Ele mora em um prédio onde muitos de seus vizinhos “têm muito pouco dinheiro, vivem da ajuda do governo e criticam as pessoas ricas".

Ele economizou dinheiro suficiente para se aposentar dentro de dois ou três anos, se quiser, mas se preocupa em como será visto em uma área que se orgulha de sua cultura laboriosa: “Sempre pensei que 'arquiteto' era minha personalidade e continuaria sendo até morrer”, disse ele. “Estou muito nervoso? Estou louco? Ainda estou um pouco envergonhado.”

Depois de uma década aposentado, Dogen, o FatFIREr de São Francisco, recentemente fez o inimaginável: decidiu voltar a trabalhar. Ele realmente não precisa de dinheiro, mas o lazer sem fim começou a desgastá-lo. “ Não posso fazer pickleball o dia todo”, Dogen me disse. “Então qual é a coisa responsável a fazer? E a coisa responsável a fazer é encontrar um emprego que tenha um bom propósito, um bom significado, onde você possa trabalhar com pessoas inteligentes e ter muita camaradagem.” Ele acrescentou: “É bom fazer parte de algo. Acho que é muito importante que todos sintamos que fazemos parte de algo, contribuindo.” Ele aceitou um emprego, mas desistiu porque consumia muito tempo e agora está procurando um cargo de meio período menos exigente.

Wong, atualmente, adora ser voluntário. Ele doa para instituições de caridade, atua em conselhos de bairro e, claro, atua como presidente e adivinho da fraternidade (pois é em grande parte masculina) do r/FatFIRE. Wong não se importa muito em ser solitário na vida real — ele se considera um lobo solitário e muitas vezes tem medo de fazer novos amigos por medo de que eles tentem tirar vantagem financeira dele. Ele foi enganado no passado por familiares ou conhecidos, incluindo um amigo que alegou falsamente que precisava de apoio para cirurgias cardíacas que salvariam vidas. Não é incomum ele receber pedidos de Venmo de estranhos. Muitos de seus conhecidos do pickleball souberam de sua riqueza quando um fotógrafo apareceu na quadra para fotografá-lo para este artigo.

Perguntei-lhe o que ele planeja fazer na segunda década de aposentadoria – ou na terceira, quarta ou além. Ele ainda não sabe. Ele me disse que ficou intrigado com a ascensão da IA e flertou com a ideia de um projeto DIY naquele espaço. No final das contas, porém, ele não tentou. Ele teme que até mesmo o trabalho autônomo traga de volta o estresse maníaco que tanto lutou para deixar para trás. “Quando fiz FatFIREd, me libertei”, Wong me disse.

A paz interior, então, é a meta preciosa. Ele valoriza todo o tempo que passou com sua mãe e poderá um dia compartilhar sua riqueza com seus próprios filhos. “Eu deveria ter trabalhado mais e ganhado ainda mais dinheiro? Definitivamente deixei muitos milhões de dólares em cima da mesa ao me afastar de tudo”, ele me disse. “Mas acabo sempre por chegar à mesma conclusão: não adianta ganhar tanto dinheiro se não se quer ser feliz. Prefiro ser livre.”

