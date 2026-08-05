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Mercado Financeiro Nos EUA, Tesouro anuncia oferta de US$ 125 bilhões em títulos para refinanciamento Pacote, com leilões entre 12 e 17 de agosto, inclui uma T-note de 3 anos no valor de US$ 58 bilhões, uma T-note de 10 anos de US$ 42 bilhões e um T-bond de 30 anos no valor de US$ 25 bilhões

O Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 5, que ofertará US$ 125 bilhões em títulos públicos para refinanciar cerca de US$ 96,3 bilhões em Treasuries com vencimento em 15 de agosto. A operação deverá captar US$ 28,7 bilhões em recursos novos junto a investidores privados.

O pacote, com leilões entre 12 e 17 de agosto, inclui uma T-note de 3 anos no valor de US$ 58 bilhões, uma T-note de 10 anos de US$ 42 bilhões e um T-bond de 30 anos no valor de US$ 25 bilhões

O Tesouro afirmou que os tamanhos atuais de seus leilões o deixam bem posicionado para lidar com possíveis mudanças na perspectiva fiscal e no tamanho, bem como na composição, do portfólio da System Open Market Account (SOMA, em inglês), carteira administrada pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York.

No trimestre de agosto a outubro de 2026, o departamento também planeja manter os tamanhos dos leilões de Tips nos níveis atuais: reabertura de Tips de 30 anos em agosto, em US$ 8 bilhões; reabertura de Tips de 10 anos em setembro, em US$ 19 bilhões; e nova emissão de Tips de 5 anos em outubro, em US$ 26 bilhões.

Quanto ao cronograma provisório de recompra, o Tesouro prevê que, ao longo do próximo trimestre, comprará até US$ 38 bilhões em títulos fora de circulação, em diferentes categorias, para apoio à liquidez, e até US$ 25 bilhões em papéis com vencimento entre um mês e dois anos, para fins de gestão de caixa.

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