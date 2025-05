Nos EUA, Trump diz que preços de medicamentos serão cortados em 59%

A- A+

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (12) que os preços de medicamentos serão cortados em 59% no país, em publicação na Truth Social. O valor difere da faixa de cortes de 30% a 80% proposta por ele na noite de domingo (11) em outra publicação na rede social.



Além da promessa de reduzir preços de medicamentos, o republicano reiterou que "não há inflação" no país e que preços de "gasolina, energia, alimentos e todos os outros custos" estão em queda.

No domingo, Trump sinalizou que a ordem executiva sobre preços de medicamentos e produtos farmacêuticos será assinada oficialmente nesta segunda-feira, 12, às 10h (de Brasília). Na agenda oficial da Casa Branca, há uma coletiva de imprensa prevista com participação do presidente americano do secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., às 10h30.

