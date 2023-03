A- A+

O imposto zero sobre combustíveis acabou no dia 28 de fevereiro e o preço da gasolina chegou a quase R$ 6 no Recife. Nesta quinta-feira (2), um dia depois de o governo federal voltar a cobrar impostos sobre a gasolina e o álcool, a reoneração já chegou aos postos da capital e demais municípios do Estado. Foi rápido.

Por decisão do Governo Lula, o impacto dos tributos deveria ser de R$ 0,47 para a gasolina nas distribuidoras e de R$ 0,02 para o álcool, um valor simbólico sobre o etanol - combustível renovável e limpo. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o retorno da cobrança dos tributos se deu para recompor os cofres públicos em quase R$ 29 bilhões.



O preço final da gasolina para o consumidor poderia ser até mais baixo, porque a Petrobras deu uma mãozinha ao governo, reduzindo R$ 0,13 por litro dos R$ 0,47 cobrados dos impostos desde o dia 1° de março. Na prática, diminuindo R$ 0,13 de 0,47, a gasolina deveria ter aumentado apenas R$ 0,34. Mas isso não aconteceu. A alta no combustível derivado do petróleo chegou a quase R$ 1,00 nas bombas do Recife. O álcool, por outro lado, está mais barato cerca de R$ 1,20 a 1,40 na capital pernambucana.

A medida do governo, inclusive, pode impulsionar o consumo do etanol e estimular a indústria sucroalcooleira, que gera mais empregos em Pernambuco. Em dez postos pesquisados pela Folha de Pernambuco, os preços mais em conta foram encontrados no Bairro do Recife, no Petrocal. Neste lugar, a gasolina custa R$ 5,23 e o álcool, R$ 3,91. Ou seja, o etanol está mais barato R$ 1,32 no Recife Antigo. (Veja o quadro completo abaixo). A reportagem visitou as zonas Sul, Norte, Oeste e o Central.

O serralheiro Eriberto Barbosa da Silva, 58 anos, é um crítico do fim do imposto zero sobre os combustíveis. Ele é pequeno empreendedor e frisa que não é só classe média alta e os ricos que usam transporte pequeno para se locomover e trabalhar. “Eu botei R$ 50,00 ontem para 10 litros de gasolina. Hoje, eu estou botando 10 litros e pagando R$ 55. Meu carro não é um carro de luxo, é um Pálio. Em três dias, é R$ 15 a mais no preço da gasolina. Daria para comprar um quilo de galinha e alimentar uma família de quatro pessoas”, declarou.

O técnico de refrigeração Joacir Rodrigues, 37 anos, disse que vai abastecer com álcool a partir de agora por causa do aumento da gasolina. “Por causa das condições, eu estou colocando álcool. Acho que é mais vantagem para a natureza, mas acho que seria ainda mais se fosse energia solar”, frisou.



Preços de 10 postos de gasolina no Recife

*Os preços podem mudar de acordo com o posto



Posto Petrocal, no Recife Antigo

R$ 5,23 (gasolina)

R$ 3,91 (etanol)

O álcool está mais barato R$ 1,32

Posto Dislub, na Avenida Agamenon Magalhães

R$ 5,59 (gasolina)

R$ 4,19 (etanol)

O álcool está mais barato R$ 1,40

Posto Pretonac, na Rua Gomes Tabosa

R$ 5,57 (gasolina)

R$ 4,17 (etanol)

O álcool está mais barato R$ 1,40

Posto Pretonac, Avenida Domingos Ferreira

R$ 5,57 (gasolina)

R$ 4,17 (etanol)

O álcool está mais barato R$ 1,40

Posto Ipiranga, na Madalena

R$ 5, 39 (gasolina)

R$ 4,19 (etanol)

O álcool está mais barato R$ 1,20



Posto Ipiranga, Santo Elias

R$ 5, 39 (gasolina)

R$ 4,19 (etanol)

O álcool está mais barato R$ 1,20

Posto BR, Dom Bosco (Boa Vista)

R$ 5,55 (gasolina)

R$ 4,19 (etanol)

O álcool está mais barato R$ 1,36

Posto Shell, na Conde da Boa Vista

R$ 5,59 (gasolina)

R$ 4,27 (etanol)

O álcool está mais barato R$ 1,32



Posto Shell, na Avenida Norte

R$ 5,59 (gasolina)

R$ 4,27 (etanol)

O álcool está mais barato R$ 1,32



Posto Shell, na Avenida Domingos Ferreira

R$ 5,49 (gasolina)

R$ 4,19 (etanol)



