A- A+

DISCURSO Nosso objetivo é consolidar o papel do Brasil como celeiro do mundo, diz Lula sobre Plano Safra Os detalhes do Plano Safra 2025/2026 foram antecipados mais cedo pelo governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 1º, que o governo pretende consolidar o Brasil como um "celeiro do mundo". A declaração foi feita durante o anúncio do Plano Safra 2025/2026 empresarial, onde Lula destacou ter batido "mais um recorde de valor" em créditos ao setor.

"Nós batemos mais um recorde de valor disponível para esse Plano Safra empresarial, mas queremos dar um passo além. Queremos elevar ao máximo os ganhos que esses recursos podem gerar para os empresários, para a sociedade e, sobretudo, para o nosso País. O nosso objetivo é consolidar o papel do nosso País como um celeiro do mundo", afirmou Lula, que iniciou o discurso na cerimônia se dizendo "satisfeito" com os acontecimentos do Brasil e no exterior.

Os detalhes do Plano Safra 2025/2026 foram antecipados mais cedo pelo governo. Serão destinados R$ 516,2 bilhões para as linhas de financiamento voltadas aos médios e grandes agricultores, 1,5% mais que na temporada passada.

O Plano Safra 2025/26 contará também com reforço das linhas dolarizadas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ao todo, serão R$ 18 bilhões em recursos de linhas do BNDES, sendo R$ 14,4 bilhões em linhas dolarizadas para custeio e investimento a juros entre 8,5% ao ano e 9% ao ano.

Veja também