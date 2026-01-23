A- A+

BRASIL Nota de Fachin em defesa do STF foi construída com ministros e teve participação de Moraes Ao mencionar nominalmente Toffoli, Fachin citou a 'regular supervisão judicial' que vem sendo feita pelo relator do caso Master

A nota em defesa do Supremo Tribunal Federal (STF) divulgada na noite desta quinta-feira pelo presidente da Corte, Edson Fachin, foi construída a partir de conversas que ele manteve com os colegas ao longo da semana e a confecção no texto contou com a participação do vice-presidente do tribunal, Alexandre de Moraes.

O comunicado foi fruto dos diálogos que Fachin teve com ministros nos últimos dias, em meio à crise gerada pela condução das investigações do caso Master pelo ministro Dias Toffoli. Interlocutores do presidente do Supremo afirmam que Fachin buscou, na nota, contemplar as visões diferentes manifestadas pelos integrantes da Corte.

Ainda de acordo com pessoas próximas ao presidente do STF, após a publicação, a nota teve um apoio expressivo dos ministros e foi bem recebida por outros integrantes da cúpula do Judiciário, como presidentes de outros tribunais superiores.

No texto publicado nesta quinta, Fachin defendeu a condução da Corte no caso envolvendo o Banco Master. Diante de pedidos pela suspeição do ministro Dias Toffoli, relator do processo, e questionamentos sobre decisões tomadas no inquérito, Fachin afirmou que "eventuais vícios ou irregularidades alegados serão examinados nos termos regimentais e processuais".





Ao mencionar nominalmente Toffoli, Fachin citou a "regular supervisão judicial" que vem sendo feita pelo relator, rebatendo críticas de que a Corte estaria extrapolando suas funções ou interferindo indevidamente em órgãos de controle.

"A seu turno, a Corte constitucional brasileira se pauta pela guarda da Constituição, pelo devido processo legal, pelo contraditório, e pela ampla defesa, cumprindo respeitar os campos de atribuições do Ministério Público e da Polícia Federal, porém, atuando na regular supervisão judicial, como vem sendo feito no âmbito dessa Suprema Corte pelo Ministro relator, DIAS TOFFOLI”, escreveu.

Na nota, Fachin afirmou que o STF não aceitará pressões de natureza política ou midiática que visem desmoralizar a instituição.

"O Supremo Tribunal Federal não se curva a ameaças ou intimidações. Quem tenta desmoralizar o STF para corroer sua autoridade, a fim de provocar o caos e a diluição institucional, está atacando o próprio coração da democracia constitucional", afirmou o presidente.

A condução do processo pelo ministro, com decisões controversas, e a ligação de seus familiares a negócios relacionados à teia de fundos de investimentos que a PF diz ter sido usada pelo Master para fraudes tem provocado críticas nos últimos dias e gerado incômodo até mesmo dentro do STF, tendo em vista o grau de exposição a que o tribunal ficou submetido.

Como mostrou O Globo, integrantes do STF passaram a conversar sobre uma solução para tentar diminuir o incômodo gerado pela condução do caso por Toffoli. Entre elas estava a saída de Toffoli do caso, vista como improvável, e o envio do caso para a primeira instância.

Depoimentos de investigados no caso que serão realizados na próxima semana devem ser decisivos para a definição dos próximos passos envolvendo a apuração no Supremo. A avaliação é de ministros da Corte, que estimam que qualquer eventual solução para tentar diminuir os desgastes.

Na avaliação de integrantes do STF, com a conclusão dos depoimentos e a análise das provas obtidas será possível ter uma avaliação mais precisa sobre a manutenção das investigações na Corte, ou sua devolução para a primeira instância.

